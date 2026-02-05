"الإمارات الصحية" تستعرض 28 مشروعاً مبتكراً خلال "معرض الصحة العالمي 2026 "

دبي في 5 فبراير/ وام/ تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض الصحة العالمي (WHX 2026)، الذي يعقد من 9 إلى 12 فبراير الجاري في مدينة إكسبو دبي، وذلك تحت شعار "رعاية صحية برؤية الغد" .

تستعرض المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض 28 مشروعاً مبتكراً موزعا على ستة محاور استراتيجية، تشمل موضوعات العمر الصحي المديد، وتعزيز ازدهار الأسرة، وتطوير الرعاية العلاجية المتقدمة، إلى جانب تسليط الضوء على نماذج لتجربة صحية استباقية وخدمات مستقبلية، مع تخصيص محور مستقل للشباب باعتبارهم ركيزة استدامة القطاع الصحي.

ويركز المحور السادس على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي التفاعلي وتقدم المؤسسة فيه 12 مشروعاً نوعياً، في تجسيد عملي لتحول التقنيات الرقمية إلى أدوات فاعلة في تصميم نماذج الرعاية المستقبلية.

وتكتسب هذه الحزمة من المشاريع أهميتها من طابعها التحولي، إذ يمثل 22 مشروعاً منها، بنسبة تتجاوز 78%، مبادرات تنفرد بها المؤسسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس موقعها المتقدم في تبني حلول صحية غير تقليدية، وانتقال الابتكار من كونه مفهوماً تقنياً إلى نموذج تشغيلي قابل للتطبيق والتوسع.

وتنفذ المؤسسة هذه المشاريع بالشراكة مع 16 جهة استراتيجية من منظومة الابتكار الصحي، في نموذج تكاملي يعزز الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات البحث والتطوير والشركات المتخصصة في التقنيات الطبية، بما يدعم الجاهزية الوطنية لمواجهة تحديات الصحة المستقبلية.

وعلى هامش مشاركتها في معرض الصحة العالمي، تطلق المؤسسة النسخة الرابعة من مؤتمر التميز في الرعاية الصحية، بمشاركة نخبة من الجهات العالمية المتخصصة في الابتكار الطبي، بما يعزز تبادل الخبرات الدولية في تطوير نماذج الرعاية الصحية.

وتتضمن مشاركة المؤسسة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء محليين ودوليين، وتنظيم حلقة شبابية متخصصة تُعنى بدور الأجيال الجديدة في صياغة مستقبل الرعاية الصحية، إلى جانب إطلاق "استوديو الصحة" وهي مدونة صوتية (بودكاست) تقدم يومياً طوال أيام المعرض وتستضيف نخبة من الخبراء وصناع القرار لمناقشة الاتجاهات الصحية الحديثة وقصص الابتكار في القطاع.