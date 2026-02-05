شرطة دبي تنظم ملتقى الأكاديميات والكليات الشرطية والعسكرية في دول التعاون

دبي في 5 فبراير/وام/ نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي "ملتقى الأكاديميات والكليات الشرطية والعسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي" بمشاركة قيادات أمنية وأكاديمية وضباط ومختصين من المؤسسات التعليمية الشرطية والعسكرية الخليجية، لبحث سبل تطوير منظومة التعليم والتدريب الأمني وتعزيز التكامل الأكاديمي المشترك.

شهد افتتاح الملتقى سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري.

ناقش المشاركون توحيد المفاهيم التدريبية، وتبادل الخبرات، واستشراف مستقبل التعليم الأمني المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الشرطية والعسكرية.

وقال سعادته إن هذه الملتقيات تسهم في بناء شراكات استراتيجية مستدامة بين الأكاديميات الخليجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والأمني وترسيخ أفضل الممارسات التعليمية، مؤكداً أهمية ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز في التعليم والتدريب والعمل وفق نهج مؤسسي متكامل يعزز جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة التحديات المستقبلية.

وأشار إلى أن المشاركة الواسعة من القيادات الأكاديمية والعسكرية الخليجية تعكس رغبة مشتركة في توحيد الجهود وبناء منظومة تعليمية قائمة على تبادل التجارب والخبرات.

وتضمن الملتقى ثلاثة محاور رئيسية شملت فلسفة التعليم والتكامل بين التدريب والانضباط والتطبيقات القانونية والشرطية والجودة والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى تجارب الأكاديميات الخليجية في التعليم والتدريب والتكامل المؤسسي، وآفاق التكامل الأكاديمي الخليجي وتبادل الطلبة والمدربين والبحث العلمي المشترك.

شارك في الملتقى الأكاديمية الملكية للشرطة بمملكة البحرين، وأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عُمان، وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بدولة الكويت، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية المحلية.