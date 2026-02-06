استمرار تعليق الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب الجليد الأسود

برلين في 6 فبراير/ وام/ أعلنت متحدثة باسم مطار برلين في ألمانيا، أن عمليات إقلاع وهبوط الطائرات في المطار الدولي مازالت متوقفة بسبب

الجليد الأسود، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم "الجمعة".

وقالت المتحدثة إنه بسبب الجليد الأسود واستمرار الأمطار المتجمدة، لا توجد حاليا أي عمليات إقلاع أو هبوط في مطار برلين، مضيفة أن أطقم

الخدمات الأرضية التابعة لشركة تشغيل المطار تعمل طوال الليل على معالجة مدارج الطائرات وأسطح التشغيل بمواد إزالة الجليد، لكن دون جدوى، حيث لاتزال شديدة الانزلاق، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير الواضح متى يمكن استئناف حركة الطيران.

