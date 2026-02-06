"مهرجان العين للزهور" يجسّد مفاهيم الاستدامة البيئية في الفعاليات المجتمعية

العين في 5 فبراير /وام/ يعتبر مهرجان العين للزهور 2026، الذي تنظمه بلدية مدينة العين، نموذجًا متقدمًا لتطبيق مفاهيم الاستدامة البيئية في الفعاليات المجتمعية، من خلال توظيف حلول مبتكرة تجمع بين الجمال الطبيعي والحفاظ على الموارد، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في التنمية المستدامة.

ويمتد المهرجان على مساحة كلية تبلغ نحو 50 ألف متر مربع، خُصص منها أكثر من 32,900 متر مربع للمسطحات الخضراء ومناطق الزهور، تضم ما يقارب 8 ملايين زهرة من 23 نوعًا مختلفًا، إضافة إلى 228 شجرة و76 شجيرة، تم توزيعها وفق تصاميم بيئية تراعي كفاءة الاستخدام واستدامة العناصر النباتية.

وأكد خليفة السعدي، رئيس قسم الاتصال في بلدية مدينة العين، أن نسخة عام 2026 من مهرجان العين للزهور جسّدت تطبيقًا عمليًا وشاملًا لمبادئ الاستدامة البيئية، من خلال اعتماد مجموعة من الحلول المبتكرة التي تراعي الحفاظ على الموارد وتعزيز المظهر الجمالي للموقع.

وأوضح أن البلدية اعتمدت أنظمة الري الذكي التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه، مع ضمان استدامة المساحات الخضراء والحفاظ على حيوية الموقع ومظهره الجمالي بشكل دائم، بما يحقق التوازن بين الجمال والاستخدام الأمثل للممارسات التي تحافظ على استدامة البيئية.

وأشار إلى أن من أبرز معالم المهرجان الحديقة المضيئة المقامة على مساحة 1400 متر مربع ، التي استخدمت زهورًا مضيئة بتصاميم فنية مبتكرة، لتشكّل كلمة «العين غير» بإجمالي يزيد على 3500 وحدة إضاءة، من بينها 2000 إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، في خطوة تعكس التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة ضمن الفعاليات العامة.

وأضاف أن بلدية مدينة العين حرصت كذلك على استخدام ديكورات ومرافق جلوس مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، بما يعزز مفهوم الاستدامة البيئية ويضمن توفير بيئة صديقة للبيئة وآمنة ومستدامة إلى جانب تصميم 10 مجسمات فنية و4 منصات تصوير لتعكس رسائل بيئية وتوعوية تعزز ثقافة الاستدامة لدى زائري المهرجان.

وبين السعدي أن خطة الاستدامة تمتد إلى ما بعد انتهاء المهرجان، حيث سيتم نقل عدد من النباتات والأشجار إلى الحدائق العامة والمماشي والمرافق العامة في مدينة العين، لضمان استمرارية الاستفادة منها والحفاظ على ديمومتها البيئية في مختلف أنحاء المدينة، وذلك باعتماد أسلوب زراعة الأشجار داخل أوعية ،بدلًا من الزراعة الدائمة في موقع المهرجان.

وأكد أن مهرجان العين للزهور، منذ انطلاقه، يواصل ترسيخ مكانته منصة مجتمعية وجمالية تعكس التزام بلدية مدينة العين بتطبيق أعلى معايير الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة، ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

واعتمدت بلدية مدينة العين أنظمة ري ذكية في جميع مناطق الزراعة، تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الهدر، بما يعكس التزامها بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة التشغيل البيئي للمهرجان.

وشهد المهرجان مشاركة مجتمعية فاعلة من عدد من الجهات التعليمية والثقافية، من بينها مركز محمد بن خالد، ومتحف العين للسيارات الكلاسيكية، وعدد من المدارس الحكومية، بما يعزز مفهوم الاستدامة المجتمعية ويُرسخ دور الفعاليات في نشر الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع.