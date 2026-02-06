نورة الكعبي تشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر التعاون الدولي لرابطة دول الكاريبي

دبي في 6 فبراير/ وام/ شاركت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، في جلسة حوارية رفيعة المستوى عُقدت خلال فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر التعاون الدولي لرابطة دول الكاريبي، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 التي تستضيفها دبي.

وجمعت الجلسة الحوارية، التي جاءت تحت عنوان "نحو مستقبل مرن: مسارات التعاون بين منطقة الكاريبي الكبرى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين المنطقتين، دعمًا للتنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود.

وأكدت معاليها، خلال الجلسة، الأهمية التي توليها دولة الإمارات لبناء وترسيخ جسور التعاون والشراكة والحوار مع دول الكاريبي.

وفي هذا السياق، شددت معاليها على التزام دولة الإمارات بتعزيز علاقات تقوم على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل، مؤكدةً أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار طويل الأمد، والنمو الشامل، والازدهار المشترك لشعوب المنطقتين.

وأشارت معاليها إلى أن نهج دولة الإمارات في التعاون الدولي يعطي الأولوية للتعاون العملي وتبادل المعرفة والحلول القائمة على الابتكار، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي.

وتشكّل الدورة العاشرة لمؤتمر التعاون الدولي لرابطة دول الكاريبي منصة هامة للحوار والتواصل بين دول الرابطة والشركاء الدوليين، بما يعزّز التنسيق والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم قدرة شعوب منطقة الكاريبي الكبرى وخارجها على الصمود.