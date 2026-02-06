تعاون بين "ثقافة وسياحة أبوظبي" و"فيرسا للخدمات البحرية" لإطلاق عمليات "سي غلايدر" بحلول 2028

أبوظبي في 6 فبراير/ وام/ وقّعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، وشركة "فيرسا للخدمات البحرية المتقدمة"، مذكرة تفاهم تُحدد أطر التعاون لتعزيز منظومة التنقل والربط البحري في الإمارة عبر دراسة سُبل إطلاق خدمات مركبات "سي غلايدر" الكهربائية القائمة على تقنية التحليق فوق الماء، وبحث آليات تشغيلها في أبوظبي، لتوفير خيارات تنقل مستدامة وعالية الكفاءة تُلبي تطلعات أفراد المجتمع والزوار.

وتعكس مذكرة التفاهم التزاماً مشتركاً بتطوير منظومة النقل الساحلي في أبوظبي من خلال تبني حلول متقدمة وصديقة للبيئة.

وتركّز الخطط الأولية على تشغيل خطوط رحلات بحرية بين مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة، على أن يجري زيادتها لاحقاً لتصل إلى مختلف أنحاء الإمارة.

وتسهم هذه المبادرة في دعم قطاعات الاقتصاد والسياحة والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز الأطر التنظيمية، وتمكين الابتكار، وتحقيق الأهداف البيئية.

وتُعرف مركبات "سي غلايدر" بأنها جيل متقدم من وسائل النقل البحري الكهربائية بالكامل، وتتميز بالسرعة العالية والانبعاثات الصفرية.

وتنطلق هذه المركبات بمحاذاة مستوى سطح البحر، ما يتيح تقليص زمن الرحلات، والارتقاء بكفاءة الحركة البحرية.

وتُعتبر شركة فيرسا أول جهة مشغّلة لمركبات "سي غلايدر" في الدولة، حيث تعمل على تطوير هذا المشروع منذ عام 2022، تمهيداً لتدشين العمليات التشغيلية في عام 2028.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ، إن تبنّي حلول متطورة وصديقة للبيئة، مثل مركبات "سي غلايدر"، يُسهم في الارتقاء بكفاءة ومرونة التنقل في أنحاء أبوظبي، ما يعكس الالتزام بدفع النمو المستدام، وتوفير تجارب استثنائية للمجتمع والزوار.

وأضاف أن هذا التعاون يتماشى مع رسالتنا في دعم مبادرات المدن الذكية واعتماد التقنيات والأنظمة الخضراء، وإثراء جودة حياة مجتمعنا وتجارب زوارنا، ترسيخاً لمكانة الإمارة منارةً للابتكار، ووجهةً سياحيةً عالميةً رائدةً.

وتشمل مجالات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، إجراء دراسات جدوى وتحليلات تغطي الجوانب التشغيلية والتجارية والبيئية المتعلقة باعتماد مركبات "سي غلايدر" إلى جانب دراسة نماذج التشغيل المُحتملة، وخطوط الرحلات والجداول الزمنية، بما ينسجم مع إستراتيجية أبوظبي السياحية.

من جهته قال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) بالإنابة، إن هذه المذكرة تُمثل خطوةً مهمةً في مسار تطوير منظومة التنقّل الذكي والمستدام عبر البر والجو والبحر.

وأضاف أنه من خلال العمل المشترك مع شركائنا، نمضي قدماً نحو تطوير خدمات مبتكرة منخفضة الانبعاثات تُسهم في تعزيز الربط وتخفيض البصمة البيئية لقطاع النقل البحري، مؤكدا التزام مركز النقل المتكامل الدائم بتوفير خيارات نقل آمنة وفعّالة تتكامل بسلاسة ضمن منظومة النقل في الإمارة، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في مجالات التنقّل المستدام والابتكار.

من جانبها قالت الشيخة اليازية بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة ومالك "شركة فيرسا للخدمات البحرية المتقدمة"، إن الشركة بدأت تطوير مشروع "سي غلايدر" في عام 2022، ولم يقتصر هدفها حينها على إطلاق مركبة جديدة وحسب، بل إعادة تعريف مفهوم النقل الساحلي في الدولة.

وأضافت أن تولي الشركة تشغيل مركبات "سي غلايدر" الأولى في دولة الإمارات، يُعدّ إنجازاً كبيراً ومسؤولية نُدرك أهميتها.

وأوضحت أن هذه الشراكة تتيح للشركة تحويل الابتكار إلى بنية تحتية عملية وسريعة وصديقة للبيئة، ومُصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتنا النوعية، مشيرة إلى أن الشركة تقدم بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية، نمطاً جديداً من وسائل النقل، وتسهم في صياغة إرث قائم على التنمية المستدامة والريادة العالمية.

يذكر أن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تمضي في استثمار قوة الشراكات تحقيقاً لمستهدفات إستراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تضع تعزيز البنية التحتية والتنقل في صميم أولوياتها.