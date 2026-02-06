سعيد الهاجري يستقبل النائب الأول لوزير شؤون مجلس الوزراء في منغوليا

أبوظبي في 6 فبراير/ وام / استقبل معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، سعادة رادناسيد شاتاربال، النائب الأول لوزير شؤون مجلس الوزراء في منغوليا، وذلك خلال زيارته إلى الدولة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي تمّ في ديوان عام وزارة الخارجية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومنغوليا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينسجم مع تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، لا سيما في ظل الاحتفاء هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأشاد معالي الهاجري بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات ومنغوليا، مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون البناء، وتعزيز التنسيق في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية المستدامة في كلا البلدين.