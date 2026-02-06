الهاجري يستقبل نائب وزير خارجية طاجيكستان

أبوظبي في 6 فبراير/ وام / استقبل معالي سعيد الهاجري وزير دولة، معالي فاروخ شريف زاده نائب وزير الخارجية لدى جمهورية طاجيكستان، والوفد المُرافق له في ديوان عام وزارة الخارجية، وذلك خلال زيارته إلى الدولة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان، واستعراض مجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها في عدد من القطاعات منها قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة، كما تناول الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد معالي الهاجري بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان، مؤكدا حرص الجانبين على تعزيزها في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك دعم التعاون في القطاع الحكومي بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أشاد الجانبان بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكدين وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويُسهم في دعم التنمية المستدامة لكلا البلدين الصديقين.