دورة البرلمان العربي للطفل تنطلق بعد غد في الشارقة

الشارقة في 6 فبراير/ وام / يعقد البرلمان العربي للطفل جلسته الثالثة من الدورة الرابعة خلال الفترة من 8 حتى 15 من فبراير الحالي بمقر المجلس الإستشاري لإمارة الشارقة تحت عنوان "الأمن السيبراني: نحو محتوى صديق للأطفال العرب".

وستناقش الجلسة أحد أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه الطفولة في العصر الرقمي بهدف وضع رؤى وتوصيات تعزز من وجود بيئة رقمية آمنة وإيجابية لأطفال العرب.

وتأتي هذه الدورة استكمالاً للدور الرائد الذي يضطلع به البرلمان العربي للطفل كأول برلمان عربي معني بحقوق الطفل وقضاياه في صقل مهارات القيادة الصغيرة وتعزيز قيم الحوار وبناء جيل واعٍ بقضايا وطنه قادر على طرح الحلول والمبادرات الإبداعية.

ويتضمن برنامج الدورة القيام بعدد من الأنشطة منها زيارة ميدانية إلى مزرعة القمح التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة في منطقة مليحة لتعريف النواب الصغار بأهمية الأمن الغذائي والجهود المحلية في مجال الزراعة المستدامة كما سيشارك الأعضاء في "أيام الشارقة التراثية" بقلب الشارقة في فعالية تهدف إلى ربطهم بجذورهم الثقافية العربية وتعريفهم بالتراث الغني للإمارة.

وسيخوض الأعضاء سلسلة من ورش العمل المتخصصة حول الأمن السيبراني بالشراكة مع دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز وعيهم بالفرص والمخاطر في الفضاء الرقمي وتمكينهم من حماية أنفسهم وزملائهم فيما ستعقد اللجان البرلمانية الدائمة وهي "لجنة حقوق الطفل" و"لجنة الأنشطة" اجتماعاتها التحضيرية في مقر البرلمان لصياغة مقترحاتهم وأوراق العمل استعداداً للمداولات الرسمية.

وستشهد الدورة حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج الدبلوم البرلماني بالتعاون مع جامعة الشارقة في 12 فبراير على أن يتبع التخريج تنظيم "ملتقى البرلمانيين" في بهدف تواصل جهود تأهيل وبناء قدرات البرلمانيين الصغار بالمهارات الحياتية والقيادية.

وأعرب سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل عن تفاؤله الكبير بهذه الجلسة وما تحمله من أهداف مؤكداً أن اختيار موضوع الأمن السيبراني يأتي استجابة مباشرة وحتمية للتحول الرقمي المتسارع الذي يعيشه أطفالنا اليوم.

وأكد استمرارية رسالة البرلمان في تمكين الطفل العربي وإعداده ليكون مواطناً فاعلاً ومؤثراً وهذه الجلسة تمثل منصة حوارية فريدة تضع أطفالنا في قلب النقاش حول قضاياهم النوعية مثل بناء فضاء رقمي آمن يحمي خصوصيتهم ويغذي عقولهم لافتا إلى إنه جزء من مسيرتنا المستمرة لتعزيز المشاركة الواعية والمسؤولة للنشء في صنع مستقبل أكثر إشراقاً.

من جانبه قال الشيخ سيف بن محمد القاسمي مساعد الأمين العام للبرلمان العربي للطفل: تمثل هذه الجلسة محطة رئيسية في مسيرة بناء وإعداد القيادات الواعدة حيث تتواصل جهود البرلمان الرامية إلى تأهيل الطفل العربي وإكسابه المهارات البرلمانية والحياتية التي تجعله قادرًا على تمثيل قضايا وطنه بثقة وحكمة وجاء اختيار موضوع الأمن السيبراني ليكون ركيزة أساسية في هذه الدورة انطلاقًا من إيماننا بأن حماية أطفالنا في العالم الرقمي هي جزء لا يتجزأ من حماية مستقبلنا الجماعي.

وأضاف : نسعى من خلال أعمال هذه الجلسة والفعاليات المصاحبة لها على مدى ثمانية أيام متواصلة إلى ترسيخ ثقافة الحوار البناء وغرس قيم المسؤولية والمواطنة الفاعلة وتزويد أعضائنا بالأدوات المعرفية والعملية التي تمكنهم من التحول من متلقين إلى فاعلين ومبتكرين في مجتمعاتهم.