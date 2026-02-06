محمد بن سعود القاسمي يفتتح مركز "فاحص" للفحص الطبي في الشارقة

الشارقة في 6 فبراير/ وام / افتتح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة اليوم مركز "فاحص" للفحص الطبي، أول مركز من نوعه في الإمارة، وأحدث المشاريع المملوكة للشركة، في خطوة تعكس التزامها بالارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية حكومية متكاملة بمعايير عالية من الكفاءة والسرعة وجودة الخدمات.

حضر الافتتاح الشيخ سعود بن محمد القاسمي نائب رئيس الشارقة لإدارة الأصول والدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية وسعادة أمل أحمد القطري مدير هيئة الشارقة الصحية إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين.

وقال عمر الملا الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشارقة لإدارة الأصول: يمثل إطلاق مركز فاحص خطوة محورية في تطوير خدمات الفحص الطبي في إمارة الشارقة، حيث نحرص على تقديم تجربة متكاملة ترتكز على السرعة والدقة والشفافية وبما يدعم توجهات حكومة الشارقة في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأضاف أن افتتاح "فاحص" يعكس إستراتيجية الشارقة لإدارة الأصول الساعية إلى تطوير مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على المجتمع ويسهم في ترسيخ نموذج متقدم لخدمات اللياقة الطبية المتكاملة بما يواكب النمو السكاني والتوسع الحضري في الإمارة.

وأشار الملا إلى أن المركز يعكس توجه الشركة نحو الاستثمار في الحلول الصحية الذكية وبناء منظومة خدمات حكومية أكثر مرونة واستدامة قادرة على تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بكفاءة عالية.

ويعتمد مركز "فاحص" على أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الصحية والأتمتة والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يضمن أعلى مستويات الدقة وأمن البيانات وسرعة إنجاز المعاملات.