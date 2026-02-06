تحت شعار "إخوة للأبد".. الإمارات والكويت ترسخان العلاقات الأخوية ببطولة "التحدي" المدرسية

أبوظبي - الكويت في 6 فبراير / وام / اختتمت في دولة الكويت الشقيقة فعاليات المرحلة الأولى (الذهاب) من "بطولة التحدي" لكرة القدم المدرسية بين طلبة مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والتي نظمتها وزارة التربية الكويتية، بالتزامن مع أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية الذي يقام بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة تحت شعار "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد".

وتأتي هذه البطولة كخطوة تربوية رائدة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث أقيمت بنظام الذهاب والإياب، على أن تستضيف دولة الإمارات نهائي البطولة وإعلان الفائز خلال الفترة من 4 إلى 7 أبريل 2026.

وفي كلمتها خلال افتتاح البطولة، أكدت رئيسة وفد الإمارات سعادة الدكتورة ثريا خليفة السالمي، مدير إدارة التعليم الفني والتقني والقائم بأعمال مدير إدارة جودة الحياة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، أن هذا الحدث الرياضي والتربوي "تُغرس فيه القيم قبل الأهداف، وتُصنع من خلاله شخصيات قبل أن تُسجل نتائج"، مشيرة إلى أن البطولة تمثل أولوية تربوية ووطنية، وخطوة أولى نحو تعاون خليجي أوسع ومستدام يشمل رياضات متنوعة، بهدف فتح آفاق أرحب للطلبة للتعلم والنمو واكتشاف المواهب.

ووجهت السالمي كلمتها للطلبة قائلة: أنتم اليوم سفراء لأوطانكم، والروح الرياضية هي فوزكم الحقيقي، داعية إياهم لأن يجعلوا من أدائهم في الملعب صورة تعكس أخلاقهم وتجسد رقي بلدانهم.

وحول انطباع الوفد عن الزيارة، أشادت السالمي بالتنظيم عالي المستوى وحفاوة الاستقبال الذي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين، مؤكدة أن الرياضة المدرسية اليوم ما عادت مجرد نشاط جانبي، بل أصبحت أولوية وطنية لبناء جيل رياضي صحي ومتوازن.

وأضافت أن الاستثمار في الرياضة المدرسية هو استثمار في الإنسان، وفي مستقبل وطن يؤمن بأن الصحة والقيم والتميز تبدأ من المدرسة قبل منصات التتويج، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تفتح فرصا أكبر لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال المستقبل في وقت مبكر.

واختتمت السالمي بالتأكيد على أن الهدف هو استمرار هذه المبادرات بشكل منتظم، وتوسعها لتشمل تبادل الخبرات بين المدارس والمدربين، بما يعزز جودة الرياضة المدرسية في البلدين، كما توجهت بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز.