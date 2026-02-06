"كهرباء دبي" والبرلمان الإيطالي يناقشان تبادل الخبرات في تقنيات الاستدامة والاقتصاد الدائري

دبي في 6 فبراير / وام / بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، مع ياكوبو موروني، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية للمناخ والبيئة والوفد المرافق له، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة، والابتكار، والتقنيات الحديثة الداعمة لمكافحة التغير المناخي، بما يخدم المصالح المشتركة ويتماشى مع السياسات العالمية للتنمية المستدامة.

وأشاد معالي الطاير في مستهل اللقاء بالعلاقات المتميزة والراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا، مؤكداً التزام الهيئة بالعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين والشركات الإيطالية لتبني أفضل الممارسات في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري.

واستعرض معاليه أمام الوفد الزائر جهود الهيئة ومبادراتها الإستراتيجية الرامية لتحقيق "إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" و"إستراتيجية الحياد الكربوني 2050" لإمارة دبي، والتي تهدف للوصول إلى نسبة 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، مسلطا الضوء على استثمارات الهيئة في البنية التحتية الرقمية وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها.

وتناول النقاش أبرز مشاريع الهيئة العملاقة، وفي مقدمتها "مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد ركيزة أساسية في مزيج الطاقة بدبي بقدرة إنتاجية حالية تبلغ 3,860 ميجاوات تشكل نحو 21.5% من إجمالي الطاقة، مع خطط طموحة لرفع القدرة الإجمالية للمجمع لتتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، ما سيرفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 36.1% ويسهم في خفض أكثر من 8.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، كما أطلع الوفد على مشروع المحطة الكهرومائية في حتا، التي تعد الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي بقدرة 250 ميجاوات، ومشروع الهيدروجين الأخضر الرائد في المنطقة.

واستمع الوفد الإيطالي لشرح حول "مبنى الشراع"، المقر الرئيسي الجديد للهيئة، الذي يُعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، صُمم ليحقق التصنيف البلاتيني في الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) ومعايير (WELL) الذهبية، معتمداً على أحدث تقنيات إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، كما تطرق معاليه إلى ريادة الهيئة عالمياً وحصولها على المركز الأول في 13 مؤشراً رئيسياً للأداء، شملت تحقيق أقل معدلات انقطاع للكهرباء وفاقد الشبكات، وأعلى مستويات رضا المتعاملين.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين في الهيئة من بينهم المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية.