جمعية دار البر تسيّر رحلة عمرة جديدة لـ80 مستفيداً من أصحاب الدخل المحدود

دبي في 6 فبراير / وام / أنجزت جمعية دار البر نُسخةً جديدة من مشروعها الخيري "عُمرة العمر" 2026 بمشاركة 80 معتمرا من ذوي الدخل المحدود والمُستحقين غير القادرين على أداء المناسك مادياً من جنسيات مختلفة.

وأكد الدكتور هشام الزهراني مدير إدارة الزكاة والخدمة المجتمعية في جمعية دار البر أن الجمعية تواصل تنفيذ المشروع الخيري الديني بنجاح للعام الرابع عشر على التوالي، حيث كانت بداية المشروع في عام 2012 ليصل إجمالي عدد رحلات المشروع إلى 36 رحلة حتى الآن.

وأوضح أن المشروع الخيري يهدف إلى مساعدة غير القادرين ماديا على أداء مناسك العُمرة ممن لم يسبق لهم أداؤها وغرس الوعي الشرعي والنُصح والإرشاد بين المُعتمرين بجانب ترجمة وتفعيل أحد الأهداف الإستراتيجية للجمعية المُتمثل في تقديم خدمات نفعية لإسعاد المجتمعات، لافتاً إلى أن الرحلة توزعت بين 3 أيام في مكة المكرمة و3 في المدينة المنورة ويومين في الطريق ذهابا وإيابا في حافلات مُريحة.

وأشار إلى أن مشروع "عُمرة العُمر" يتميز بتوفير وجبات للمُعتمرين المستفيدين طيلة مدة الرحلة البالغة 8 أيام وتوفير فنادق قريبة من الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتوفير "مُشرفين" من الجمعية لمرافقة المُعتمرين خلال الرحلة لضمان راحتهم وتنفيذ المشروع على أكمل وجه ممكن ومرشدين وموجهين لإرشاد المعتمرين وتعليمهم كيفية أداء مناسك العُمرة وزيارة مواقع "المشاعر" في المدينة المنورة وتوفير مياه زمزم للمعتمرين مجانا.

وأعرب الزهراني عن خالص شكره للمحسنين والمتبرعين لدعمهم السخي الذي مكن المئات من أداء مناسك العمرة وزيارة الحرمين الشريفين وساهم في نجاح المشروع واستمراريته على مدار 14 عاماً.