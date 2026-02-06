المجلس الوطني الاتحادي يبحث مع سفير السويد تعزيز العلاقات البرلمانية

أبوظبي في 6 فبراير/ وام / التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم في أبوظبي، سعادة بير فريدريك فلورين سفير مملكة السويد فوق العادة والمفوض لدى دولة الإمارات، وذلك بحضور سعادة حميد أحمد الطاير عضو المجلس.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات ومملكة السويد، وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسارات التنمية المستدامة والازدهار في كلا البلدين الصديقين.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والقطاعات الاستثمارية، إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل التعاون البرلماني، ولا سيما خلال المشاركة في اجتماعات وفعاليات الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز القضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الدولي بما يسهم في دعم الأمن والسلم الدوليين.