أربع جهات حكومية في رأس الخيمة تحصل على شهادة المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال

رأس الخيمة في 6 فبراير/ وام / حضر سعادة العميد جمال أحمد الطير قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، حفل تسليم شهادات المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال " NCEMA7000"، وتكريم نخبة من المؤسسات الرائدة في الإمارة التي استطاعت الحصول على شهادة المعيار الوطني من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وكّرم العميد جمال الطير، يرافقه فلاح الحرش مدير مكتب الطوارئ والأزمات برأس الخيمة، وبحضور المديرين العامين ومديري الإدارات وعدد من الضباط، في الحفل الذي أقيم بقاعة مبنى الشهيد طارق،: القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وإدارة الدفاع المدني، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة الخدمات العامة، وذلك بعد اجتيازها كافة مراحل عملية التقييم والتأكد من استيفاء تطبيق كافة المعايير.

وقال سعادة العميد جمال الطير في كلمته إن حصول الجهات الحكومية الأربع على شهادة الامتثال للمعيار الوطني لإدارة استمرارية الأعمال، هو تأكيد على أن الجاهزية لم تعد خيارًا إداريًا، بل أصبحت ثقافة راسخة ونهج عمل ثابت في مؤسساتنا الحكومية، مؤكدًا بأن هذا المعيار لا يُقاس بالوثائق وحدها، بل يُقاس بقدرة المؤسسة على الاستمرار وحماية الخدمات الحيوية في أصعب الظروف، وعلى اتخاذ القرار السليم حين تكون الخيارات محدودة والزمن ضيقًا، ما يدل على أن هذا الإنجاز يعكس نضجًا مؤسسيًا، ووعيًا تخطيطيًا.

وأضاف، أن هذه الجهات أثبتت من خلال التزامها وتكامل أدوارها أن العمل الحكومي الفاعل لا يُبنى في أوقات الرخاء فقط، بل يُختبر ويُثبت جدارته في مواجهة الأزمات الطبيعية وغير الطبيعية، حيث تظهر قيمة التخطيط، ودقة الإجراءات، وتماسك المنظومات، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز ثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة، التي أرست الجاهزية والاستعداد كمرتكز أساسي في منظومة العمل الحكومي، ورسخت مفهوم المرونة المؤسسية كأحد عناصر القوة الوطنية.

من جانبه قال فلاح الحرش مدير مكتب الطوارئ والأزمات برأس الخيمة: نحتفي اليوم بإنجاز وطني رفيع يتمثل في حصول عدد من الجهات الحكومية برأس الخيمة على شهادة الامتثال للمعيار الوطني لإدارة استمرارية الأعمال، هذا المعيار الذي يشكل أحد أهم ركائز تعزيز الجاهزية المؤسسية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وترسيخ ثقافة المرونة والقدرة على مواجهات التحديات.

ولفت إلى أن الإنجاز يعكس بوضوح رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الجاهزية والاستعداد نهجًا ثابتًا في منظومة العمل الحكومي، ويجسد في الوقت ذاته مستوى الوعي والمسؤولية الذي تتحلى به هذه الجهات.