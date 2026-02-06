مركز الشباب العربي ووكالة الإمارات للفضاء يوقعان مذكرة تفاهم لتمكين الشباب في مجال الفضاء

دبي في 6 فبراير/ وام / وقَّع مركز الشباب العربي ووكالة الإمارات للفضاء، مذكرة تفاهم لدعم الشباب العربي وتمكينهم في مجالات علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة الذي يُنظّمه المركز سنويًا تحت مظلة القمة العالمية للحكومات.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان أكاديمية الفضاء الوطنية، التابعة لوكالة الإمارات للفضاء، تدشين برنامج "هاكاثون الفضاء للشباب العربي" في دورته الأولى "تحدي 813 لتطبيقات مراقبة الأرض والبيانات فائقة الطيفية"؛ وذلك في إطار التعاون مع المركز، وأعضاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وعدد من الجهات والجامعات المحلية والإقليمية ذات الصلة؛ حيث يمثل الهاكاثون منصة إبداعية مبتكرة تجمع المواهب الشابة وتمنحهم فرصة التفاعل والتعلم والتطبيق العملي في قطاع الفضاء.

وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: يعد توقيع مذكرة التفاهم مع وكالة الإمارات للفضاء تأكيداً على رؤية المركز الهادفة لتهيئة فرص حقيقية للشباب العربي ليكونوا جزءًا من رحلة الابتكار والمعرفة في القطاعات المتقدمة، خاصة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأضاف معاليه، أن الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب العربي للإسهام في مشاريع فضائية نوعية، وتمكينهم من بيئات تدريبية وتطبيقية على أعلى مستوى، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في السوق العالمي، ويضعهم في صدارة الخبرات المستقبلية.

من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن الشراكة مع مركز الشباب العربي تأتي انسجامًا مع جهود الدولة المستمرة في تمكين الكفاءات الشابة، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات ذات القيمة المستقبلية، ولاسيما في مجال الفضاء الذي يشهد تطورًا غير مسبوق.

وأشار معاليه إلى أن وكالة الإمارات للفضاء تدرك أهمية تبني إستراتيجيات تضمن تزويد الشباب بالمعرفة العملية والخبرات الميدانية، وأطلقت في 2023 أكاديمية الفضاء الوطنية لهذا الغرض وبما يسهم في توسيع قاعدة المهندسين والعلماء العرب المؤهلين للعمل في مشروعات فضائية متقدمة، ويعزز إسهام المنطقة في مجال استكشاف الفضاء والابتكار العلمي.

وتهدف المذكرة إلى تمكين الشباب العربي من اكتساب المعرفة والمهارات العملية التي تتوافق مع التوجهات الوطنية والإقليمية والعالمية، من خلال إطلاق برامج تدريبية وغيرها من المبادرات التي تقدمها أكاديمية الفضاء الوطنية بما يسهم في بناء جيل عربي قادر على المشاركة بفاعلية في صناعات المستقبل، ولاسيما في قطاع الفضاء والعلوم المتقدمة. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز الوعي المعرفي بقطاع الفضاء ودوره في التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي داخل المجتمعات العربية.

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون وكالة الإمارات للفضاء ومركز الشباب العربي على إطلاق هاكاثونات، أو مسابقات ابتكار، أو تحديات شبابية تتعلق بالفضاء، والبيئة، والبيانات، والاستدامة؛ وذلك بالاستفادة من التجارب الناجحة لمركز الشباب العربي وأكاديمية الفضاء الوطنية في تطوير وتنفيذ عدد من الهاكاثونات والمسابقات في وقت سابق.

وفي إطار تحقيق ذلك، أُعلن عن هاكاثون الفضاء للشباب العربي، الذي يعد مبادرة إقليمية تهدف إلى تحفيز الطلبة والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال وتمكينهم من تطوير حلول فضائية ونماذج ذات جدوى فنية وتأثير عملي محلي وإقليمي وعالمي.

ومن خلال التعاون مع أعضاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي والتي أوصت في اجتماعها الثاني عشر المنعقد مؤخراً في سلطنة عمان بأهمية توفير منصة تطبيقية تجمع المواهب العربية الشابة المهتمة بعلوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، وتمكِّنهم من توظيف البيانات الفضائية والمعرفة العلمية التي تم الحصول عليها بواسطة القمر الاصطناعي 813 الذي أُطلق بنجاح في ديسمبر 2025، في ابتكار حلول عملية لتحديات تواجه المجتمعات العربية خصوصا والعالمية عموما. كما يركِّز على تعزيز التفكير الابتكاري والعمل الجماعي، وبناء مهارات مستقبلية تسهم في إعداد جيل عربي قادر على الإسهام بفاعلية في قطاع الفضاء والصناعات المرتبطة به.

ومن هنا جاء اختيار تحدي دورة الهاكاثون الأولى (2026) بعنوان "تحدي 813 لتطبيقات مراقبة الأرض والبيانات فائقة الطيفية".