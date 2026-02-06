اختتام فعاليات ورشة العمل الدولية السابعة عشرة للمواد المتقدمة في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 6 فبراير / وام / اختتمت ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة أعمال دورتها السابعة عشرة في رأس الخيمة بعد ثلاثة أيام حافلة بالنقاشات العلمية رفيعة المستوى، وما رافقها من تعاون وتبادل أكاديمي، بالإضافة إلى يوم مخصص لمشاركة الطلبة وتنظيم زيارات ميدانية إلى الشركات الصناعية في الإمارة لاستكشاف سبل ربط تطورات علوم المواد بالتطبيقات العملية.

واستقطبت ورشة العمل أكثر من 200 من العلماء والباحثين والطلبة يمثلون أكثر من 20 دولة، وقدّمت برنامجاً متكاملاً من المحاضرات، والجلسات العلمية، وحلقات النقاش، وعروضاً بحثية ركّزت على مستجدات علم المواد ودوره في التصدي للتحديات العالمية.

واستعرض المشاركون خلال الورشة إمكانات أبحاث المواد المتقدمة في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم المرونة البيئية، وتطوير التقنيات المستقبلية، كما أكدت المناقشات على أهمية الشراكة بين الأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحث والقطاع الصناعي لتحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات عملية.

وتضمنت أبرز محطات ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة الكلمة الافتتاحية التي ألقاها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إلى جانب منح جائزة الشيخ سعود العالمية لعلوم المواد إلى البروفيسور عمر ياغي، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، تقديرا لإسهاماته النوعية والمتميزة في ميدان العلوم.

وقام العلماء المشاركون بزيارات ميدانية إلى عدد من الشركات الصناعية الرئيسة في رأس الخيمة، من بينها شركة سيراميك رأس الخيمة، وشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وشركة كيرسوفت جلوبال، مما يعزّز مسار التعاون المتنامي بين البحث الأكاديمي والقطاع الصناعي داخل الإمارة.

كما اشتملت ورشة العمل على "مسابقة رأس الخيمة التعليمية للاستدامة والابتكار"، التي نظّمتها دائرة رأس الخيمة للمعرفة، واستقطبت 403 مشاركات من طلبة المدارس، من شتى أنحاء دولة الإمارات، بهدف تنمية الاهتمام المبكر بالمجالات العلمية وتعزيز المشاركة الفاعلة فيها، وتسلّم الفائزون جوائزهم من أعضاء مجلس إدارة مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة.

وشهد الحدث اهتماماً واسعاً من الجامعات المحلية في دولة الإمارات، إذ شارك فيه 128 أستاذاً وطالباً من مختلف أنحاء الدولة، من بينهم 18 من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وتواصل ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة في دورتها السابعة عشرة ترسيخ مكانة رأس الخيمة مركزاً عالمياً للحوار العلمي والتعاون البحثي والابتكار المستقبلي، مما يعكس التزام الإمارة طويل الأمد بالمعرفة والعلوم والتنمية المستدامة.

يذكر أن الورشة أقيمت برعاية شركة ستيفن روك في رأس الخيمة، إحدى أكبر شركات المحاجر في العالم، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 80 مليون طن سنوياً.

وللمزيد من المعلومات عن الورشة ، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: iwam-rakcam.com .