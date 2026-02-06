مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية يطلق مبادرة "طموح دبي"

دبي في 6 فبراير/ وام / أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية اليوم عن إطلاق، مبادرة "طموح دبي"، التي تهدف إلى دعم جهود تنمية الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها وتطوير قدراتها.

وتسعى مبادرة "طموح دبي" إلى تمكين الطلبة والخريجين الإماراتيين، وإعدادهم لسوق العمل، وتوسيع نطاق التوظيف في القطاع الخاص، في إطار تكاملي يجمع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص ضمن منظومة واحدة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري الوطني وتعزيزه وفق أولويات التنمية المستدامة في دبي.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي أن إطلاق مبادرة "طموح دبي" خلال ملتقى دبي للتوطين يأتي ترجمة عملية لرؤية المجلس في بناء مسارات متكاملة تبدأ بالتوعية المبكرة، وتمرّ بالتدريب العملي النوعي، وتنتهي بتأمين فرص توظيف مستدامة في القطاع الخاص، ما يعكس التزام المجلس بمواصلة تسخير كل الأدوات والوسائل الممكنة لتأهيل وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية، عبر مبادرات استراتيجية قائمة على الشراكة والتكامل.

وقال: نؤمن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بأن الشراكة مع الجهات المشاركة تشكل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفاتنا، وضمان إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية، والمساهمة بفعالية في دعم تنافسية دبي واقتصادها القائم على المعرفة وإطلاق المبادرة خطوة متقدمة في مسار تطوير منظومة التوطين في دبي، بما يعزز تحقيق مستهدفات التنمية البشرية، ويرسّخ نموذجاً مستداماً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتحمل مبادرة "طموح دبي" رؤية تهدف إلى تحقيق مجموعة من المستهدفات المتكاملة بحلول عام 2026، في مقدمتها توعية 10 آلاف طالب إماراتي، وتوفير فرص تدريب عملي لـ10 آلاف خريج إماراتي داخل مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى توظيف خمسة آلاف مواطن في هذا القطاع، بما يسهم في بناء مسارات مهنية واضحة ومستدامة تعزز انسجام مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وتم إطلاق المبادرة بمشاركة عشرين جهة تمثل طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية في الإمارة.

ويعكس إطلاق هذه المبادرة المبتكرة توجهاً عملياً واضحاً نحو ترجمة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ومئوية الإمارات 2071.