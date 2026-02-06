"علاقات الشارقة" تعزز الاحترافية المؤسسية وجاهزية القيادات الحكومية

الشارقة في 6 فبراير / وام / نظمت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي" على مدى يومين بمشاركة 21 من قيادات 16 مؤسسة حكومية وشبه حكومية بإمارة الشارقة وذلك في إطار جهودها للارتقاء بمستوى الاحترافية المؤسسية وتعزيز جاهزية القيادات الحكومية للتعامل بكفاءة مع السياقات الرسمية والدبلوماسية في الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى.

وهدفت الورشة إلى تطوير مهارات المشاركين في التعامل الرسمي والدبلوماسي وتمكينهم من فهم وتطبيق قواعد البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي في البيئات الرسمية ومتعددة الثقافات بما يعزز جودة التمثيل المؤسسي ويدعم بناء علاقات عمل قائمة على الاحترام المتبادل والدقة والوعي بالسياقات الثقافية المختلفة.

وركّزت الورشة على إكساب المشاركين مهارات عملية متقدمة في التواصل والمخاطبة الرسمية واستخدام الألقاب والتحضير والتنظيم للفعاليات والزيارات الرسمية حيث اكتسب المشاركون مهارات تطبيق المبادئ العامة والبروتوكول واللباقة المهنية وإدارة العلاقات في المقابلات والاجتماعات الرسمية بكفاءة إلى جانب التعامل مع المناسبات والزيارات وفق الأصول المعتمدة .

ونفذت الورشة ضمن بيئة تعلم تفاعلية اعتمدت على العمل الجماعي والنقاش والعروض التقديمية والتمارين العملية إلى جانب دراسات حالة مستمدة من الواقع العملي بما أتاح للمشاركين فهماً أعمق لكيفية ترجمة قواعد البروتوكول إلى ممارسات عملية تدعم جودة الأداء الحكومي في السياقات الرسمية، واختتمت الورشة بتقييم مخرجاتها وقياس أثرها على تطوّر المهارات العملية.

وقال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، إن الورشة تعكس التزام الدائرة ببناء كوادر قيادية قادرة على تمثيل إمارة الشارقة بمستوى عالٍ من الاحترافية والوعي الدبلوماسي بما يواكب طبيعة العلاقات الحكومية المعاصرة التي تتسم بتعدد الثقافات وتنوع السياقات الرسمية لذلك فإن إتقان قواعد البروتوكول والإتيكيت يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز صورة المؤسسة وممثليها وضمان حضور مهني متوازن في مختلف المحافل الرسمية.

وأضاف أن التعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية يأتي في إطار توجه الدائرة في تطوير برامج تدريبية متخصصة تستند إلى تبادل الخبرات المؤسسية في إعداد الكفاءات القيادية، كما يعكس هذا التعاون إدراكاً مشتركاً لأهمية الاستثمار في بناء الكفاءات القيادية وتعزيز الجاهزية المؤسسية للتعامل بكفاءة مع متطلبات العمل الحكومي والدبلوماسي.

وتندرج هذه الورشة ضمن جهود دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة في ترسيخ صورة إمارة الشارقة بوصفها بيئة احترافية قادرة على بناء علاقات فاعلة مع مختلف الشركاء إقليمياً ودولياً، كما تعكس دور الدائرة في دعم جاذبية الإمارة على المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.