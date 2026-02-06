"كلاب آلية ذكية" تعزز عمل محطات توليد الكهرباء في النمسا

فيينا في 6 فبراير/ وام / أعلنت شركة الطاقة النمساوية في ولاية فيينا "Wien Energie"، عن توسيع استخدام روبوتات عالية التقنية مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في صورة "كلاب آلية ذكية" تقوم بفحص أنظمة الطاقة ورصد الأعطال الفنية والإبلاغ عنها بشكل فوري وتلقائي إلى الموظفين المعنيين.

وأوضحت الشركة أن "كلب الطاقة الذكي"، يعمل بالفعل في محطة "سيمرينغ" لتوليد الطاقة، بالعاصمة النمساوية، منذ عام 2023، وأفادت أنه أول كلب آلي يعمل بانتظام في محطة لتوليد الطاقة في أوروبا، وكشفت خطة لتشغيل مجموعة من الكلاب الآلية الذكية في ثلاثة مواقع جديدة قريباً.

الروبوتات عالية التقنية، المعروفة باسم "سبوت"، رباعية الأرجل ومزودة بأحدث أجهزة الاستشعار تشمل اكتشاف الأصوات والغازات وكاميرات تعمل بشكل مستقل، وتتحرك الروبوتات بسرعة 1.5 متر في الثانية على التضاريس الوعرة والسلالم والأرضيات الشبكية، وتقوم بدوريات ذاتية لفحص الأنظمة في محطات الطاقة، والإبلاغ عن أي خلل لتعزيز كفاءة المراقبة التشغيلية ورفع مستوى السلامة وتسريع الاستجابة للأعطال، في إطار التوجه نحو الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الطاقة.

وأكد كارل غروبر، المدير الإداري لشركة الطاقة، أن استخدام الكلب الذكي يهدف كذلك إلى تخفيف عبء العمل عن الموظفين.. وقال "نريد جعل العمل اليومي أسهل وأكثر أماناً لموظفينا"، بالإضافة دوره الهام في تأمين منشآت الطاقة ودرأ المخاطر المحتملة في وقت مبكر.