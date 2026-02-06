معرض تطبيقي لمؤتمر “تألّق“ ينطلق غداً في جامعة الشارقة

الشارقة في 6 فبراير/ وام / ينطلق غداً المعرض التطبيقي المصاحب للمؤتمر العلمي الرياضي الدولي الثاني “تألّق“ الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في قاعة الرازي بجامعة الشارقة ضمن الفعاليات المصاحبة للنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في خطوة تستهدف تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية داخل البيئة التعليمية.

ويأتي تنظيم المعرض بوصفه منصة عملية تترجم المفاهيم العلمية المطروحة في المؤتمر إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق في المدارس بما يدعم تبنّي نماذج تعليمية تفاعلية تقوم على دمج الحركة في العملية التعليمية ولا سيما في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي "الصفوف من الأول إلى الرابع" بما يسهم في تطوير أساليب التعلم وتعزيز التفاعل داخل الصفوف الدراسية.

ويتناول المعرض مجموعة من الحلول التقنية والأدوات التعليمية التفاعلية التي تدعم التعلم القائم على الحركة من بينها أجهزة مدرسية متخصصة مثل InteraTip إلى جانب نماذج لألعاب تعليمية تفاعلية تسهم في تنشيط البيئة الصفية ورفع مستوى التركيز والانخراط لدى الطلبة وتعزيز أنماط التعلم الحركي المرتبطة بالمناهج الدراسية.

ويُقدَّم محتوى المعرض عبر عروض مرئية وفيديوهات توضيحية تتيح للمدارس والمؤسسات التعليمية الاطلاع على آليات استخدام هذه الأدوات داخل الصفوف الدراسية وكيفية دمجها ضمن اليوم المدرسي بصورة عملية ومنظمة بما يدعم تطوير البيئة التعليمية وتحسين جودة التعلم.

ويشارك في المعرض فريق تقني متخصص من جمهورية الصين الشعبية يقدّم عروضاً تطبيقية مباشرة حول تشغيل الأجهزة والألعاب التعليمية وآليات توظيفها بما يتوافق مع المناهج الدراسية ويسهم في تعزيز التفاعل الحركي داخل المدارس ضمن إطار يراعي متطلبات السلامة والتنظيم.

ويمثّل المعرض امتداداً عملياً لرؤية مؤتمر “تألّق“ في نسخته الثانية التي ترتكز على تقديم مخرجات قابلة للتنفيذ داخل المدارس وتعزيز فرص الاستدامة عبر شراكات تعليمية وصحية وتقنية بما يواكب التوجهات الحديثة في دمج الحركة في التعليم وتحسين جودة الحياة المدرسية.

يذكر أن معرض ومؤتمر “تألّق“ يقام بشراكة إستراتيجية مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص تحت شعار "دمج الحركة في التعليم" جامعاً بين الخبرات العلمية والتجارب الميدانية والحلول التطبيقية في إطار يعزّز التكامل بين التعليم والصحة والتقنية ويقدّم نموذجاً عملياً قابلاً للتكييف داخل المؤسسات التعليمية.