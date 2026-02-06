الهاجري يستقبل نائب وزير خارجية لاوس ويوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين

أبوظبي في 6 فبراير / وام / استقبل معالي سعيد الهاجري وزير دولة، معالي مايثونغ ثامافونغسا نائب وزير خارجية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق له، في ديوان عام الوزارة، وذلك خلال زيارته إلى الدولة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، واستعراض مجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها ولا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والطاقة المتجددة، كما تناول الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد معالي الهاجري بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين الدولتين، مؤكدا حرص الجانبين على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم الجهود الرامية إلى إبرام الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.

ووقع معالي سعيد الهاجري ومعالي مايثونغ ثامافونغسا مذكرة تفاهم بشأن إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان الحرص على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.