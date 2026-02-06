"نخبة الخيول" تتنافس على لقب سباق كأس أبوظبي الذهبي غدا

أبوظبي في 6 فبراير/ وام / ينطلق غدا السبت سباق كأس أبوظبي الذهبي للخيول المهجنة الأصيلة "قوائم" لمسافة 1600 متر، الذي ينظمه مضمار أبوظبي للسباق، وتبلغ جوائزه مليون دولار أميركي برعاية "شركة أدنوك"، ويعد أحد أكثر سباقات الخيول المهجنة قيمة في العالم، ويقام ضمن 6 سباقات أخرى.

وتشارك في السباق خيول شمال وجنوب الكرة الأرضية من عمر 4 سنوات فما فوق، وعمر 3 سنوات، وسيتوج الفائز بكأس مصممة من دار "جيرارد"، البريطانية من التراث الإماراتي، ويتضمن رمزية شجرة الغاف ونقوش "السدو" التقليدية، وعناصر الفروسية الأصيلة.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية، إضافة إلى مقعد تلقائي في سباق "أولد فورستر بوربون تيرف كلاسيك" من الفئة الأولى، على مضمار "تشيرشل داونز" خلال يوم "كنتاكي ديربي"، بما يعزز من المكانة الدولية للسباق.

وتبلغ قيمة إجمالي جوائز السباقات المقررة في أمسية كأس أبوظبي الذهبي 5.7 مليون درهم، من ضمنها سباق واحة ليوا في الشوط الأول لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق "الفئة الثانية"، وجائزته 300 ألف درهم، والجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فقط "قوائم"، وجوائزه 230 ألف درهم.

ويقام الشوط الثالث لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق (تكافؤ)، على لقب فخر السلالات النقية وجوائزه 66 ألف درهم، وسباق بطولة العنود الكلاسيكي "الفئة الأولى"، للخيول العربية الأصيلة عمر 5 سنوات فما فوق، في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، وجوائزه مليون درهم.

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، تحدي الخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ)، عمر 4 سنوات فما فوق وللخيول من عمر 3 سنوات، على لقب رويال تيرف كراون وجوائزه 66 ألف درهم، بينما خصص الشوط السادس لمسافة 2400 متر على لقب بطولة أبوظبي للخيول المهجنة الأصيلة (قوائم) شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر 4 سنوات فما فوق وللخيول عمر 3 سنوات، وجوائزه 380 ألف درهم.