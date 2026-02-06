بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة تنظم نهائيات للناشئين في فئات عمرية متعددة غداً

أبوظبي في 6 فبراير/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات "فئة 500 نقطة"، والمقامة حاليا في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية عن اقامة المواجهات النهائية لمبادرة " الطريق إلى بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة"، والمخصصة للمراحل السنية من اللاعبين واللاعبات تحت 12، و14، و16 عاما، غدا السبت على الملعب الرئيسي.

وتقام منافسات هذه الفئات ضمن برنامج تطوير قاعدي مدعوم من شركة مبادلة، دعما للمواهب الناشئة من خلال فرصة للمنافسة على المنصة التي يتنافس عليها نجمات التنس من مختلف أنحاء العالم.

وطبقا للجنة المنظمة تعد المبادرة إحدى الركائز الأساسية لبرامج البطولة المجتمعية والإرث الرياضي، وقد جرى تطويرها بدعم من مبادلة واعتمادها رسميا من اتحاد الإمارات للتنس.

ويبرز ضمن المواهب اللافتة في نسخة هذا العام اللاعب تيمور غوردييف، / 15 عاما/، المولود في روسيا والمقيم في دبي، والذي توج بلقب فئة تحت 16 عاما للعام الثاني على التوالي في 2025، وكذلك البلغارية إيزابيل جيمس / 14 عاما/ ، وقد نجحت اللاعبة المقيمة في دبي، في حصد لقب فئة تحت 14 عامًا في عامي 2024 و2025.