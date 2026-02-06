تقنية "الفيديو تشالينج" تدعم دقة التحكيم في منافسات طائرة "عربية السيدات 2026"

الشارقة في 6 فبراير/ وام / تسجّل تقنية "الفيديو تشالينج" - مراجعة اللقطات التحكيمية عبر الإعادة التلفزيونية -، حضورها كأبرز المستجدات التحكيمية في منافسات الكرة الطائرة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، في خطوة تعكس حرص اللجنة المنظمة على تطوير منظومة التحكيم ومواكبة المعايير الدولية، بالتزامن مع اعتماد اللعبة دولياً للمرة الأولى ضمن برنامج الدورة.

وتشهد صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة تطبيق التقنية عبر منظومة متكاملة تضم 19 كاميرا موزعة في مختلف أرجاء الملعب، بما يتيح مراجعة القرارات التحكيمية بدقة عالية، ويعزز العدالة والشفافية داخل المنافسات.

وتعمل هذه المنظومة على تمكين الحكام والفرق من إعادة اللقطات الحاسمة باستخدام زوايا تصوير متعددة وتقنيات تصوير متطورة، بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر دقة وموضوعية.

وأكد حامد الروسي، الحكم العالمي والمراقب الدولي، أن إدخال تقنية "الفيديو تشالينج" للمرة الأولى في منافسات الكرة الطائرة ضمن الدورة يمثل نقلة نوعية في تطوير التحكيم، مشيراً إلى أن تطبيقها أسهم في تقليل الأخطاء التحكيمية في اللحظات الحاسمة، وتعزيز ثقة اللاعبات والأجهزة الفنية في القرارات المتخذة داخل الملعب.

وأوضح أن التقنية تتيح مراجعة عدد من الحالات التحكيمية المهمة، من بينها احتساب الكرة داخل أو خارج الملعب، ولمس الشبكة، وأخطاء الخط الخلفي، ولمسة اليد أو حجب الرؤية، إضافة إلى الحالات الحاسمة التي قد تؤثر في نتيجة المباراة، مشيراً إلى أن كل فريق يملك حق طلب المراجعة مرتين في كل شوط، مع استمرار الحق في حال ثبوت صحة الطلب.

وأشار حامد الروسي إلى أن اعتماد التقنية في هذه النسخة يأتي ضمن توجه لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في إدارة المنافسات الرياضية، ويشكّل خطوة تمهيدية لتوسيع نطاق استخدامها في البطولات المقبلة على المستوى العربي والمحلي، بما يسهم في رفع كفاءة التحكيم والارتقاء بالمستوى التنظيمي والفني للمسابقات.

ووجه حامد الروسي الشكر إلى الشيخ علي بن محمد آل خليفة، رئيس الاتحادين البحريني، والعربي للكرة الطائرة على جهوده الكبيرة، وثمّن التعاون القائم بين اللجنة المنظمة والاتحادين العربي والإماراتي للكرة الطائرة لتوفير هذه التقنية، مؤكداً أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات باتت منصة رياضية متقدمة تعتمد أحدث الممارسات التنظيمية والتحكيمية، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز المحافل الرياضية النسائية في المنطقة.