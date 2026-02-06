ضمن ألعاب الماسترز.. سباقا "البوانيش" الشراعية و"التفريس" التراثي ينطلقان غدا في المرفأ

أبوظبي في 6 فبراير / وام / تنطلق غدا في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة منافسات سباق صلاحة للبوانيش الشراعية، وسباق التفريس التراثي، ضمن فعاليات "ألعاب الماسترز أبوظبي 2026".

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال جميع الترتيبات التنظيمية والفنية، واعتماد القوائم النهائية للمشاركين في السباقين، حيث ينطلق سباق صلاحة للبوانيش الشراعية في تمام الساعة الثالثة عصراً، بينما يقام سباق التفريس التراثي عند الساعة الحادية عشرة صباحا.

وذكرت أن المنافسات ستتواصل بعد غد الأحد، بإقامة بطولة ألعاب الماسترز للغوص التراثي في تمام الساعة التاسعة صباحا، تليها منافسات سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً عند الساعة الثالثة عصراً.

كما كشفت عن تتويج الفائزين في جميع المنافسات على مدار يومي السبت والأحد، في ختام كل فعالية، وسط أجواء احتفالية تعكس مكانة المرفأ كوجهة رئيسية للرياضات البحرية التراثية، في مشهد يجسد حضور الرياضات البحرية التراثية في أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية.