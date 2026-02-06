الهولندية "ويبس" تواصل تألقها في طواف الإمارات وتتوج بالمرحلة الثانية

دبي في 6 فبراير/ وام / واصلت الهولندية لورينا ويبس تألقها في النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات 2026 برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، بعد فوزها بمرحلة دبي الثانية، بأداء قوي في المرحلة التي انطلقت من أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم، مروراً بأبرز معالم إمارة دبي، ووصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية.

وقطعت نجمة فريق اس دي ووركس مسافة السباق البالغة 145 كيلومتراً بزمن قدره 3 ساعات و38 دقيقة و44 ثانية، متقدمة على الإيطالية كيارا كونسوني من فريق كانيون - سرام زونداكريبتو التي حلت ثانية، فيما جاءت الهولندية نينكه فينهوفن من فريق فيسما ليز أبايك في المركز الثالث.

وبعد ختام المرحلة، حافظت لورينا ويبس على القميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي كمتصدرة للترتيب العام، والقميص الأخضر برعاية مبادلة والمخصص لمتصدرة الترتيب بالنقاط، كما حافظت البريطانية زوي باكستيد نجمة فريق كانيون//سرام زونداكريبتو على القميص الأبيض لأفضل متسابقة شابة برعاية برجيل القابضة، فيما فازت سارا لوكون من فريق توب جيرلز فاسا بورتولو بـالقميص الأسود المخصص لمتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة برعاية الدار.

وشهد انطلاقة المرحلة الثانية العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وسعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في المجلس.

وقال سعادة سعيد حارب: فخورون بالنجاح الكبير الذي حققته مرحلة دبي ضمن طواف الإمارات للسيدات، والتي واصلت منذ انطلاقها عام 2023 ترسيخ مكانتها على خريطة السباقات الدولية، لتصبح خلال فترة وجيزة حدثًا بارزًا في أجندة رياضة الدراجات الهوائية العالمية، ويسعدنا استمرار التعاون المثمر مع مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم هذا الحدث، بما يجسد نموذجًا وطنيًا رائعًا للتكامل المؤسسي بين المجالس الرياضية في دولة الإمارات.

وقالت صاحبة القميصين الأحمر والأخضر لورينا ويبس والفائزة بمرحلتين على التوالي: شعرت ببعض القلق في النهاية اليوم، ولم أكن متأكدة من قدرتي على الانطلاق في السبرينت الأخير. حدث ذلك لأن الوتيرة كانت بطيئة خلال آخر 20 كيلومترًا، ما سمح للجميع بالانطلاق بأقصى سرعة في آخر 5 كيلومترات، خاصة مع الانتقال من الطرق الواسعة إلى الضيقة، وكانت هناك الكثير من المتغيرات.

وأضافت: كنا نستهدف المنعطف الذي يبعد 1.2 كيلومتر عن خط النهاية، لكننا لم نكن في الموقع المناسب، وكذلك عند الدخول إلى المنعطف الأخير على بعد 600 متر من النهاية، إلا أنني واصلت الثقة بزميلتي باربرا، وفي النهاية تقدمنا إلى الأمام وبدأت السبرينت مبكرًا.

وتوج الفائزات بالقمصان كل من، سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وسعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وسعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، والعقيد عبدالله المري، مدير إدارة الفعاليات والمواكب في شرطة دبي.