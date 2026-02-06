منافسات ألعاب القوى في "عربية السيدات 2026" تنطلق الأحد

الشارقة في 6 فبراير/ وام/ تنطلق بعد غد على ملاعب نادي الثقة للمعاقين في إمارة الشارقة منافسات ألعاب القوى، ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 .

وتقام المنافسات خلال الفترة الصباحية، وسط توقعات بمنافسات قوية تعكس المستوى الفني المتقدم للبطولة.

وتشارك في منافسات ألعاب القوى: نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي أبوظبي لألعاب القوى (الإمارات)، ونادي الموهوبين والبطل الأولمبي (مصر)، ونادي فلسطين (فلسطين)، ونادي الفتاة الرياضي نينوى (العراق)، ونادي الخليج (السعودية)، ونادي القادسية الرياضي (الأردن)، ونادي سلوى الصباح الرياضي (الكويت)، ونادي الاتحاد الليبي النسائي الرياضي (ليبيا).





وعُقد اليوم الاجتماع الفني للمسابقة بحضور القيادات الإدارية والفنية وممثلي الاتحادات والوفود المشاركة ولجان التحكيم، حيث تم استعراض الجوانب التنظيمية والفنية كافة، والتأكيد على الالتزام باللوائح والتعليمات المعتمدة لضمان سير المنافسات وفق أعلى المعايير.

حضر الاجتماع الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة، وسعادة عبد العزيز العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وسعادة موزة الشامسي مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، واليازية السويدي نائب مدير الدورة، وسعادة صالح عاشور رئيس لجنة التنسيق الفني، وتامر جمعة عضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إلى جانب عدد من أعضاء اللجان الفنية والحكام والمدربين والإداريين.

وأكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة خلال الاجتماع أن النسخة الحالية تشهد تطوراً نوعياً على المستويين الفني والتنظيمي، مشددة على أهمية الالتزام باللوائح الفنية والتنظيمية بما يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها الدورة.

من جهته، أشاد سعادة عبدالعزيز العنزي بمستوى التنظيم والاستعدادات الفنية، مثمناً جهود اللجنة المنظمة العليا للدورة في توفير بيئة تنافسية احترافية تسهم في ضمان منافسات عادلة ومتميزة.

ورحبت سعادة موزة الشامسي بالوفود المشاركة، مؤكدة جاهزية مختلف اللجان التنظيمية والفنية لانطلاق المنافسات، مشيدة بالتعاون والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإنجاح البطولة.

كما تضمن الاجتماع عرضاً توضيحياً من ممثل الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات حول الإجراءات والتعليمات المعتمدة، مع التأكيد على أهمية التوعية والالتزام باللوائح الصحية، إضافة إلى استعراض البرنامج الزمني واعتماد اللجان المختصة، ومراجعة أهلية اللاعبات من خلال التدقيق في الوثائق الرسمية قبل تسليم بطاقات المشاركة لإداريي الفرق.

وتقام دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 65 فريقاً من 16 دولة عربية يتنافسون في 9 ألعاب رياضية.