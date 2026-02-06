اختتام فعاليات "جائزة المتوصف"الأدبية

دبي في 6 فبراير/وام/اختتمت تصفيات الدورة الثانية عشرة من جائزة المتوصف الأدبية التي تستهدف طلبة وطالبات مراحل التعليم الأساسي بمراحله المختلفة و أولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية على مستوى إمارات الدولة.

وأقيمت الفعالية تحت رعاية وإشراف إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وبالتعاون مع مجمع زايد التعليمي في منطقة البرشاء بدبي.

وتركز الجائزة في دورتها الحالية على اختبار معارف المشاركين في مجال الأمثال الشعبية الإماراتية .

وتستند الجائزة في مضامينها إلى كتاب المتوصف أحد أبرز إصدارات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث المعنية بتوثيق الأمثال والحكم الإماراتية لمؤلفه سعادة عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي للمركز .

وسيتم اختيار أفضل عشرة مشاركين من فئتي الطلبة والطالبات للفوز بالمراكز العشرة الأولى إلى جانب خمسة فائزين من فئة أولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية وإقامة حفل التكريم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت فاطمة سيف بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الجائزة تمثل امتدادا لرؤية المركز في ترسيخ القيم الثقافية وصون الهوية الوطنية وتعزيز حضور الموروث الشعبي في الوعي المجتمعي .