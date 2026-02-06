قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على سير العمل بمركز شرطة الخالدية

أبوظبي في 6 فبراير/ وام/ اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، خلال زيارة تفقدية إلى مركز شرطة الخالدية، على سير العمل ومستوى الجاهزية الأمنية والخدمات الشرطية المقدمة للمتعاملين، وذلك في إطار متابعة الأداء الميداني لمراكز الشرطة، والارتقاء بجودة الخدمات الشرطية وتعزيز منظومة الأمن والأمان، بحضور اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي .

واستمع خلال الزيارة إلى شرحٍ موجز حول آليات سير العمل بالمركز، والمهام المنفذة، ومؤشرات الأداء، وجهود المركز في تعزيز الأمن المجتمعي وسرعة الاستجابة للبلاغات، إلى جانب المبادرات التطويرية المطبقة لتحسين تجربة المتعاملين.

وأكد أهمية مواصلة تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الانضباط والجاهزية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الشرطية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويعزز ثقة المجتمع بالعمل الشرطي.

وقام معاليه بجولة ميدانية في أقسام المركز، التقى خلالها بعدد من الضباط والأفراد، واطلع على آليات العمل اليومية، مشيدًا بجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء مهامهم، ودورهم في حفظ الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع.