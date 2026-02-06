الذهب يرتفع والفضة تتعافى من أدنى مستوى لها

عواصم في 6 فبراير/وام/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بينما تعافت

الفضة من أدنى مستوى لها في شهر ونصف . وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة ‌إلى 4916.98 دولار

للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1431 بتوقيت جرينتش مستعيدا الخسائر التي سجلها خلال جلسة تداول متقلبة في آسيا أعقبت انخفاضا

3.9 بالمئة أمس الخميس. ويتجه الذهب نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.3 بالمئة.وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة ‍تسليم أبريل ‍واحدا

بالمئة إلى 4939.70 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار 0.3 ‌بالمئة، مما جعل الذهب المقوم به

أرخص للمشترين الأجانب.وترتفع ‌أسعار الذهب، وهو من أصول الملاذ ‌الآمن التقليدية، في

أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.وقفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 5.3 بالمئة إلى 74.98 دولار للأوقية، بعد أن هبطت في وقت سابق من التعاملات الآسيوية إلى ما دون مستوى 65 دولارا لكن لا تزال في ‌طريقها لتسجيل أكبر ​انخفاض

أسبوعي منذ 2011، بانخفاض أكثر من 10.6 بالمئة، بعد خسائر حادة الأسبوع الماضي أيضا.

وارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 2052 دولارا للأوقية، وصعد ⁠البلاديوم 4.9 بالمئة إلى 1695.18 ⁠دولار.

وانخفض كلاهما خلال الأسبوع.

