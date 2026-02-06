المشاركون في "الطريق إلى دبي"يجتازون إجراءات الميزان بنجاح

دبي في 6 فبراير/وام/ اجتاز المشاركون في بطولة "الطريق إلى دبي" للفنون القتالية المختلطة إجراءات الميزان الرسمية اليوم بنجاح في «كايت بيتش» بدبي وسط حضور جماهيري وتفاعل واسع.و تستضيف صالة كوكاكولا أرينا في دبي غداً البطولة بمشاركة نخبة من أبرز مقاتلي اللعبة على مستوى العالم، وذلك بتنظيم رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي.

ويشهد الحدث مجموعة من النزالات القوية، يتقدمها النزال الرئيسي على لقب العالم في الوزن الخفيف، والذي يجمع البطل عثمان نور محمدوف بمنافسه ألفي ديفيس، إلى جانب مواجهة تاريخية على أول لقب عالمي لوزن الوسط في تاريخ الرابطة بين رمضان كوراماغوميدوف وشامل موساييف.

كما تتضمن البطولة نزالات أخرى في مختلف الأوزان، من بينها خيسوس بينيدو أمام سلامات إسبيولاييف في وزن الريشة، وعبدول عبدورغيموف أمام كندلي سانت لويس في وزن الوسط، وبويا رحماني أمام كارل ويليامز في الوزن الثقيل، إضافة إلى نزالات عمرو ماغوميدوف مع كولتون إنغلاند، وأمين أيوب مع مكاشاريب زاينوكاوف في الوزن الخفيف، وتايلور لابيلوس مع قاسم قاسوموف في وزن الديك، ورينات خفالوف مع إدغارس سكريفيرس في وزن الريشة، ودينيس كيلهلتز مع أنطونيا سيلفانايد في وزن الذبابة للسيدات، إلى جانب مواجهات لوك ترينر مع روب ويلكنسون، وحبيب نابييف مع أحمد سامي في الوزن خفيف الثقيل، وحيدر خان مع جوني غريغوري في الوزن المتوسط.