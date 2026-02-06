رئيس الدولة ورئيس الغابون يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

أبوظبي في 6 فبراير/ وام/ بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة بريس أولغي أنغيما رئيس جمهورية الغابون اليوم علاقات التعاون خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه ــ في قصر الشاطئ بأبوظبي ــ الرئيس الغابوني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة..متطلعاً إلى أن تشكل الزيارة دعماً نوعياً لمسار تطور العلاقات بين البلدين.

كما استعرض سموه ورئيس الغابون عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها..مؤكدين أهمية العمل من أجل ترسيخ دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم والذي يشكل القاعدة الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم في المجتمعات.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء اهتمام دولة الإمارات بمواصلة توسيع قاعدة شراكاتها التنموية مع القارة الإفريقية والبناء على العلاقات التاريخية التي تجمعها مع دولها..انطلاقاً من نهج الدولة الإستراتيجي القائم على التعاون البناء لتحقيق نمو مستدام وازدهار متبادل يضمن مستقبلاً أفضل للجميع.

وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما المتبادل على دفع العلاقات الإماراتية - الغابونية التي تمتد إلى أكثر من خمسة عقود واستثمار كل الفرص المتاحة لتعزيزها خاصة في المجالات التي تشكل أولويات تنموية في البلدين .. مشيرين إلى أن التعاون الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في هذه العلاقات.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.