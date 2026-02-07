رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لغرينادا بذكرى استقلال بلادها

أبوظبي في 7 فبراير /وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة سيسيل لاغريناد، الحاكمة العامة لغرينادا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة سيسيل لاغريناد، الحاكمة العامة لغرينادا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ديكون ميتشل، رئيس وزراء غرينادا.