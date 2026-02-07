"الخيول العربية" تتنافس في 8 أشواط على مضمار العين للفروسية

العين في 7 فبراير /وام/ يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية، يوم غد الأحد، السباق التاسع في الموسم، المكون من 8 أشواط للخيول العربية الأصيلة، والذي تبلغ جوائزه 510 آلاف درهم.

ويقام الشوط الأول لمسافة 2000 متر، للخيول عمر 5 سنوات فما فوق، وجوائزه 80 ألف درهم، والشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وخصص الشوط الثالث لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات، وجوائزه 70 ألف درهم، والشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم أيضا.

وينطلق الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما تتنافس في الشوط السادس الخيول عمر 4 سنوات فما فوق "إنتاج الإمارات"، لمسافة 1400 متر"أ"، وجوائزه 40 ألف درهم.

ويشهد الشوط الشوط السابع لمسافة 1400 متر (ب)، مشاركة الخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، وجوائزه 40 ألف درهم، ثم تختتم الأمسية بالشوط الثامن لمسافة 1000 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.