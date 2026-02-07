الإمارات تعزز صدارتها لـ "غرب آسيا البارالمبية " بـ48 ميدالية

مسقط في 7 فبراير/وام/ واصل منتخب الإمارات الوطني لأصحاب الهمم تصدره لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية "مسقط 2026"، بعدما رفع رصيده إلى 48 ميدالية، بواقع 13 ذهبية و16 فضية و19 برونزية، إثر حصاد جديد حققه أمس، في منافسات البوتشيا والدراجات الهوائية واليدوية.

ففي منافسات البوتشيا، أحرز فريق الزوجي ذهبية فئة BC4 المختلط، فيما نال اللاعب خليفة خالد الميدالية الفضية في فئة BC3.

وسجل منتخب الدراجات الهوائية واليدوية حضوراً لافتاً في سباقات الفردي ضد الساعة أمس، حيث توج سعيد الظاهري بذهبية سباق 15 كيلومتراً لفئة H4، وأضاف عبدالله البلوشي ذهبية سباق 15 كيلومتراً لفئة C4، فيما أحرز حسين المازم فضية فئة H3، وأحمد البدواوي فضية فئة C5.

كما أحرز الميداليات البرونزية كل من أحمد النعيمي في فئة H3، وسالم الجنيبي في فئة C3، وذياب المهيري في فئة C5.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية ومدير البعثة، أن النتائج تعكس الجهود الكبيرة للاعبين والأجهزة الفنية، مشيداً بأداء البعثة، حيث أشار إلى أن المشاركة تشكل محطة إعداد مهمة للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في اليابان، معرباً عن ثقته في مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل القارية والدولية.