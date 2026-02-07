كأس رئيس الدولة للقدرة تستقطب نخبة الفرسان غدا في الوثبة

أبوظبي في 7 فبراير/ وام/ تحتضن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة غدا النسخة الـ 27 لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، بمشاركة نخبة الفرسان من داخل الدولة وخارجها، وتنظمه القرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 6 مراحل، إذ تبلغ الأولى بالأعلام الزرقاء 40 كلم، والثانية بالأعلام الخضراء 28 كلم، والثالثة بالأعلام الصفراء 28 كلم، والرابعة بالأعلام الحمراء 24 كلم، والخامسة بالأعلام البنية 20 كلم، والأخيرة بالأعلام البيضاء 20 كلم أيضا.

ويعد سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، الوحيد الذي يقام بنظامي الفردي والفرق، ويشارك 4 فرسان في كل فريق على أن يكمل على الأقل ثلاثة منهم السباق، ومن ثم يتم احتساب أفضل زمن.

وكشفت اللجنة المنظمة للسباق عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي أمس، في القرية، واستهله سعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، مشيرا إلى أن الحدث مناسبة غالية على قلوب الجميع، بما يمثله من إرث رياضة الفروسية، وتطورها العالمي في دولة الإمارات بدعم القيادة الرشيدة.

وأشار سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، إلى أن سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة رسالة وفاء لتراث عريق يمثله الخيل الذي يعد جزءا من تاريخنا، آملا التوفيق لجميع المشاركين في فعالياته التنافسية.

وأعلن يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، عن خطة تغطية شاملة تواكب أهمية إقامة السباق، عن طريق النقل التلفزيوني والتقارير الميدانية، بما يتماشى مع القيمة الكبيرة التي يمثلها، والتزامهم بتغطية السباقات التراثية وفق أفضل المعايير.

ووصف أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية السباق، بأنه حدث استثنائي بقيمته السامية، ومكانته المرموقة في قلوب الجميع، وإرثه المستدام الذي تتوارثه الأجيال منذ 26 عاما.

ونوه محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، إلى إقامة فعاليات متزامنة مع الكأس بمشاركة خبراء من دول العالم، مشيرا في الوقت نفسه إلى اكتمال جميع الاستعدادات في القرية لاستضافة الحدث في نسخته الجديدة.

وشهد المؤتمر الصحفي عرضا مصورا على الشاشة الملحقة بالباحة الخارجية للقرية، تضمن تاريخ المسابقات، والتقنيات الحديثة المستخدمة في المرافق البيطرية، والاهتمام المستمر بمواكبة التطور العالمي، وفق أفضل المؤشرات الحديثة، كما أقيمت مراسم حفل الافتتاح بعروض تراثية.