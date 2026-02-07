الفحيص الأردني يقترب من لقب سلة "عربية السيدات"

الشارقة في 7 فبراير/ وام/ اقترب فريق شباب الفحيص الأردني خطوة إضافية من الاحتفاظ بلقب كرة السلة للنسخة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على غاز الشمال العراقي بنتيجة (93-60)، في أبرز مباريات الجولة الرابعة من منافسات كرة السلة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وشهدت الجولة فوز فريق الفتاة الكويتي على خورفكان الرياضي للمرأة (85-66)، فيما فاز الأمل التونسي على الشارقة الرياضي للمرأة (68-65).

وأسفرت نتائج الجولة عن شراكة ثلاثية في صدارة الترتيب بين شباب الفحيص الأردني والشارقة الرياضي للمرأة والفتاة الكويتي برصيد 6 نقاط لكل فريق، فيما تجمد رصيد غاز الشمال العراقي عند خمس نقاط متساوياً مع الأمل التونسي وخورفكان الإماراتي، مقابل ثلاث نقاط للحالة البحريني.

وتقام منافسات كرة السلة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتحدد بطل النسخة الثامنة مع ختام المنافسات يوم 11 فبراير الجاري.