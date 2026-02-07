البلجيكي كونستانت أول المتأهلين لمنافسة جائزة الشارقة لونجين الكبرى

الشارقة في 7 فبراير/ وام /تصدر الفارس البلجيكي كونستانت فان بيشن على صهوة الفرس "كانافارا زد" المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى من فئة ثلاث نجوم برعاية لونجين، وذلك في ختام منافسات اليوم الأول لبطولة الشارقة الدولية (26) لقفز الحواجز التي جرت، أمس، بنادي الشارقة للفروسية والسباق .

وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة وصمم مسارها على أرضية الميدان الخارجي بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم بمشاركة 74 فارسا وأكمل الجولة 14 دون خطأ وأكملها المتصدر بفارق التوقيت في زمن بلغ 62.88 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس الأوزبكي بيكزود كوربانوف مع الجواد "ماتس في جي" وأكمل معه الجولة في زمن 64.30 ثانية، ونالت جائزة المركز الثالث الفارسة البرتغالية مولي هوغز برافو وانهت الجولة مع الفرس "اتش اتش اس مرسيدس" في زمن 64.71 ثانية.

وحاز الفارس الأردني محمد الفار جائزة المنافسة الدولية من فئة ثلاث نجوم برعاية غرفة التجارة والسياحة بالشارقة وحقق الفوز مع الفرس "بيكانت" بعد إكماله المرحلة الثانية في منافسة المرحلتين التي صمم مسارها بالميدان الداخلي بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم مسجلاً زمناً بلغ 26.30 ثانية متغلباً على 82 فارسا منهم 25 أكملوا المرحلتين دون خطأ، ونال جائزة المركز الثاني الفارس السوري هشام غريب مع الجواد "أولمبيك بوي في دي" بزمن 28.30 ثانية ومواطنه الفارس أسامة الزبيبي أحرز جائزة المركز الثالث مع الفرس "فيرست برنسيس" والزمن 28.36 ثانية.

وأحرز الفارس السوري ليث غريب مع الفرس "أليت دو بونتس" صدارة المنافسة الدولية التأهيلية لفئة الفرسان الشباب من دول المجموعة الإقليمية السابعة برعاية سنشرو وبمواصفات المرحلتين الخاصة وصمم مسارها بحواجز الـ130 سم على أرضية الميدان الخارجي بمشاركة 18 فارسا نجح 4 فرسان منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ أولهم الفارس ليث غريب والفرس "أليت دو بونتس" وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.63 ثانية، ومن بعده حاز فرسان الإمارات الشباب المراكز من الثاني وحتى الخامس حيث نال جائزة المركز الثاني الفارس عبد الله حمد الكربي مع الجواد "ان ان كونتر أتاك ام كيو" بزمن المرحلة الثانية 31.81 ثانية وحازت جائزة المركز الثالث الفارسة علياء عدنان المهيري مع الجواد "سنتو دي روت" وبزمن المرحلة الثانية 32.59 ثانية.

وأضاف الفارس السوري أسامة الزبيبي فوزاً إلى رصيد فرسان القفز السوريين من المشاركين في البطولة لقفز الحواجز وجاء الفوز بتوقيعه مع الفرس "فيرست ليدي" في منافسة تجميع النقاط بالـ(جوكر) برعاية مستشفى الشارقة للخيول وصمم مسارها على أرضية الميدان المغطى بمركز الشارقة للفروسية بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم والحاجز الـ(جوكر) بلغ ارتفاعه 130 سم تنافس فيها 80 فارسا نجح في تجميع كامل النقاط (65 نقطة) 37 فارساً وفارسة وبفارق التوقيت توّج بجائزة المركز الأول الفارس أسامة الزبيبي على صهوة الفرس "فيرسن برنسيس" وأكمل مهمة تجميع كامل النقاط في زمن سريع بلغ 49.29 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني مواطنه الفارس محمد غالي الزيبك مع الجواد "كوينتندرس دريم" وجمع كامل النقاط في زمن بلغ 51.37 ثانية، وجائزة المركز الثالث نالها الفارس الإماراتي مفتاح جوهر الظاهري مع الجواد "فينس دو لاغون" والزمن 52.03 ثانية.