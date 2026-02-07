20 رياضة تدشن منافسات ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"

أبوظبي في 7 فبراير/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز – أبوظبي 2026 انطلاق المنافسات اليوم في 20 رياضة، من بينها رياضتان من الألعاب التراثية هما القوارب الشراعية و«التبة»، وذلك في مختلف المواقع المخصصة لها بمدينة زايد الرياضية، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وجزيرة الحديريات، وملعب الكريكت، وسبيس 24، وغيرها.

وأكد عبد الله الوهيبي، الرئيس التنفيذي للعمليات الرياضية باللجنة المنظمة، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في «أدنيك»، أن التسجيل لا يزال مفتوحاً في منافسات الجري فقط، فيما أُغلق باب التسجيل في بعض الألعاب، مشيراً إلى أن بعضها اكتمل خلال يوم واحد، وسجلت ألعاب القوى أعلى معدل مشاركة.

وانطلقت المنافسات بالسباحة الطويلة في جزيرة الحديريات، وسط مشاركة كبيرة من المتسابقين.

وأوضح أن هناك منافسات مخصصة للسيدات ستقام في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وتشمل خمس رياضات.

وأشار الوهيبي إلى أن 60% من الرياضيين المشاركين من داخل الدولة من المواطنين والمقيمين، و40% من خارجها، في جميع الرياضات المدرجة ضمن النسخة الحالية، موضحا أن الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً هي الأكثر مشاركة.

ولفت إلى مشاركة لاعب من منغوليا يبلغ من العمر 91 عاماً وثلاثة أشهر، وهو الأعلى سناً في البطولة، حيث يخوض منافسات سباق 100 متر جري.

وأوضح أن نتائج المنافسات تُحتسب على مستوى الأفراد والفرق المشاركة، وليس للدول، انسجاماً مع أهداف دورة ألعاب الماسترز التي تتيح تمثيل اللاعبين لأنفسهم ولفرقهم.

كما أشار إلى تنظيم فعاليات مجتمعية مخصصة للأسر من مختلف الأعمار في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» وجزيرة الحديريات.