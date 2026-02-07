نزالان لمنتخب الجودو غدا في باريس "جراند سلام"

باريس في 7 فبراير/وام/ يختتم منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في بطولة باريس "جراند سلام"، غدا بخوض نزالين للاعب عمر مراد "وزن تحت 81 كجم" مع الفائز من نزال الجورجي كوت كابا، والجابوني فيرناندو نكيرو، واللاعبة إليزا ليتيف مع البريطانية إيما ريد في تمهيدي "وزن تحت 78 كجم".

وتقام البطولة بقاعة "أكور أرينا" في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 488 لاعبا ولاعبة يمثلون 78 دولة، من أبرز المصنفين في العالم، من بينها 6 دول عربية هي الإمارات، ومصر، والمغرب، وتونس، ولبنان وموريتانيا، وتبلغ جوائزها 154 ألف يورو.