انطلاق منافسات بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد في محطتها الثانية

أبوظبي في 7 فبراير / وام / انطلقت أمس، "بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد"، بمحطتها الثانية، وسط مشاركة 242 قارب صيد ضمن الفئة العامة وفئة السيدات، فيما تستمر المنافسات لغاية 15 فبراير الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وبدأت التحضيرات في 3 مواقع بإمارة أبوظبي، حيث تجمعت قوارب الصيد لإنهاء الاستعدادات النهائية والإنطلاق من «نادي أبوظبي للرياضات البحرية» في أبوظبي ومدينة المرفأ، وكذلك «ميناء دلما» في جزيرة دلما بالظفرة، إذ سجلت الفئة العامة مشاركة 221 متسابقا، و21 في فئة السيدات.

وقال سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، إن بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد من أبرز الفعاليات البحرية المتخصصة التي تعكس اهتمام إمارة أبوظبي بالحفاظ على الموروث البحري وتعزيز حضوره في المشهد الرياضي والمجتمعي، لما تمثله من إحياء لتقاليد الصيد البحري المتوارثة، وترسيخ لقيم الهوية الوطنية.

وأضاف أن البطولات تسهم في دعم مشاركة الصيادين والهواة ضمن منافسات منظمة تجسد روح التنافس والانضباط، إلى جانب دورها في نشر الوعي بممارسات الصيد المستدام والحفاظ على الموارد البحرية، بما ينسجم مع توجهات إمارة أبوظبي في تحقيق الاستدامة البيئية وصون الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

وتشترط بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، الصيد بالصنارة حصراً، وأن يكون التسجيل فردياً بواقع مشارك واحد لكل قارب، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة، وتوثيق عملية الصيد بالفيديو حتى لحظة الوزن، لضمان النزاهة والشفافية، والالتزام بالتعليمات التي حددت للبطولات.