فعاليات فنية وتراثية متنوعة في مهرجان "العين التراثي"

العين في 7 فبراير/ وام/ شهد مهرجان العين التراثي في دورته الأولى المقامة على أرض المعارض بمنطقة العين بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث فعاليات تراثية ومجتمعية ومسابقات متنوعة .

واستقطب المهرجان أكثر من 50 فناناً تشكيلياً و90 مصوراً فوتوغرافياً، حيث قدم الفنانون أعمالهم مباشرة أمام الجمهور ضمن "مسابقة الرسم الحي" التي تضمنت محورين: التراث الذي يعنى بتوثيق الموروث الثقافي الإماراتي بعاداته وتقاليده وحرفه وأزيائه وأسواقه الشعبية، والبيئة الذي يهدف إلى إبراز جمال الطبيعة في منطقة العين بما تشمله من واحات ونخيل وصحراء وطبيعة محيطة تعكس العلاقة المتوازنة بين الإنسان والبيئة.

وقدم المشاركون أعمالا فنية متنوعة عكست تعدد الرؤى والأساليب الفنية، وسط متابعة الزوار لمراحل تنفيذ اللوحات عن قرب.

كما شهدت مسابقة التصوير الفوتوغرافي مشاركة واسعة بأكثر من 500 صورة وثقت جماليات التراث الإماراتي والبيئة المحلية، ضمن المحورين نفسيهما.

وتأتي المسابقتان ضمن جهود هيئة أبوظبي للتراث لتعزيز الوعي الثقافي والفني وتشجيع الشباب على تنمية مهاراتهم في الفنون البصرية، حيث رُصدت جوائز مالية بقيمة 500 ألف درهم لكل مسابقة توزع على عشرين فائزاً (عشرة لكل محور)، مع إتاحة عرض الأعمال الفائزة أمام جمهور المهرجان.

وأعلنت اللجنة المنظمة أمس نتائج عدد من المسابقات، حيث توج الفائزين ضيف الشرف الشيخ مسلم بن حم العامري، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث .

كما تواصلت صفقات مزاد التمور، إذ بلغ إجمالي المبيعات 84,270 درهما بكمية 1,140 كيلوجراما من التمور "380 صندوق"، فيما سجل أعلى سعر لصندوق من صنف "زاملي" بقيمة 1000 درهم.