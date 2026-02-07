الأسطورة البرازيلية "زيكو":تمنيت أن أجد بطولة في صغري مماثلة لماسترز "أبوظبي 2026" لأشارك فيها"

أبوظبي في 7 فبراير/ وام / أكد "زيكو"أسطورة كرة القدم البرازيلية أن اختياره سفيرا لألعاب الماسترز "أبوظبي 2026" يمثل شرفا كبيرا له، من أجل دعم الرياضة، وتشجيع أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنها رسالة إنسانية ومجتمعية عالمية يفتخر بها.

وقال زيكو في تصريح له اليوم على هامش تواجده في فعاليات ألعاب الماسترز بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك": "لن أتمكن من المشاركة في النسخة الحالية من الألعاب بسبب خضوعي لسبع عمليات جراحية في الركبة، وهو ما حال دون ممارستي رياضتي المفضلة، كرة القدم، لكنني سأتواجد مع الجميع لتشجيعهم على ممارسة الرياضة والحفاظ على ذلك".

وأضاف : " مبهور للغاية بحفل الافتتاح العالمي لهذا الحدث الكبير، إنه أمر رائع أن أرى ذلك، هنا بنية تحتية رائعة في كل مكان، ومرافق مميزة، أتمنى أن يتواجد مثلها لدينا في البرازيل من أجل استضافة حدث مثل العاب الماسترز".

وأعرب زيكو عن أمله في أن يستفيد جميع رياضيي الماسترز المشاركين من فرصة التواصل فيما بينهم، نظرا لتنوع الجنسيات المشاركة، معتبرا أن هذه التجربة تمثل لحظة فريدة في حياة كل مشارك.

ووجه رسالة إلى الرياضيين المعتزلين قائلا: "لا تتوقفوا عن ممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني، فذلك مهم دائما لأجسامنا وصحتنا وعقولنا. أنا لاعب سابق ورغم أن عمري تجاوز السبعين، ما زلت أمارس أنشطتي وأحرص على الحفاظ على لياقتي وتناول الطعام الصحي لأتمكن من القيام بأنشطة مثل الجميع هنا .. أتمنى أن يدرك جميع الرياضيين أهمية هذا الحدث وأهمية الحفاظ على الصحة من أجل القدرة على المنافسة في مثل هذه البطولات كنت أتمنى عندما كنت أصغر سنا أن أجد بطولة مماثلة لأشارك فيها، إنها تجربة رائعة سيحتفظ بها الجميع في ذاكرتهم طوال حياتهم".