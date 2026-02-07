انطلاق مؤتمر دبي للخلايا الجذعية

دبي في 7 فبراير/ وام/ انطلقت اليوم في دبي فعاليات مؤتمر دبي الرابع للخلايا الجذعية، بمشاركة أكثر من 500 طبيب ومتخصص بينهم 26 خبيرا من كبار العلماء والمهنيين الطبيين وخبراء الصناعة في مجال الخلايا الجذعية من مختلف دول العالم، وذلك في فندق "موفنبيك جراند البستان"، ويستمر لمدة يومين.

ويسلط المؤتمر- الذي ينظمه مختبر الخلايا الجذعية وعلم الجينوم الأول (FSG) بدعم من هيئة الصحة بدبي - الضوء على أحدث التطورات في أبحاث الخلايا الجذعية والطب التجديدي.

وقالت الدكتورة فاطمة الهاشمي، رئيسة المؤتمر والمديرة التنفيذية لمختبر الخلايا الجذعية والجينوم الأول، في كلمتها الافتتاحية إن المؤتمر يجمع هذا العام 26 متحدثا من الولايات المتحدة واليابان والسويد وفنلندا وألمانيا وهولندا وقطر والإمارات، بما يتيح تبادلاً واسعاً للأفكار والابتكارات.

وأشارت الهاشمي إلى أن جلسات المؤتمر تركز على أحدث الأبحاث في العلاج بالخلايا الجذعية والعلاجات الحديثة في الطب التجديدي وتأثيرها في تطوير تقنيات العلاج، متوقعة أن يصبح هذا النوع من العلاج خلال السنوات المقبلة خيارا فعالا لعلاج العديد من الأمراض المستعصية.

ولفتت إلى أن المؤتمر يمثل منصة عالمية تجمع الباحثين وقادة القطاع لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون وتسريع الابتكار، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي والشرق الأوسط في طليعة التقدم الطبي الحيوي عالميا.

ويتضمن المؤتمر 6 ورش عمل متخصصة حول أحدث الأبحاث والمستجدات في مجال الخلايا الجذعية، إضافة إلى جلسة توعوية حول أحدث التقنيات والتجارب السريرية الناجحة.

كما شهد توقيع مذكرتي تفاهم إستراتيجيتين، الأولى بين مختبر الخلايا الجذعية وعلم الجينوم الأول ومركز البيولوجيا الجزيئية وعلم الجينوم (MBG) لتعزيز التعاون التشغيلي والخدمات المتقدمة، والثانية مع شركة TCURX لدعم المبادرات المشتركة في أبحاث الخلايا الجذعية وتطوير الابتكار العلاجي.

وسيحصل المشاركون في المؤتمر على 14 ساعة معتمدة من التعليم الطبي المستمر معتمدة من هيئة الصحة بدبي.