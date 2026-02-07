نزالات قوية في افتتاح النسخة الـ 7 لبطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة

دبي في 7 فبراير/ وام/ انطلقت اليوم، منافسات اليوم الأول من بطولة الإمارات الوطنية السابعة للفنون القتالية المختلطة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، في نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وحضور لافت للأسر والعائلات.

وتضمنت منافسات اليوم الأول فئات الأشبال D (10–11 عاماً)، والناشئين C (12–13 عاماً)، والناشئين B (14–15 عاماً) .

وقال سعود صالح كرمستجي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد: "يقدم اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة جهوداً متميزة في تنظيم البطولات ضمن أجندة مزدحمة على مدار الموسم، ما يدعم تطور اللاعبين ويعزز جاهزيتهم للمشاركة في البطولات المحلية والعالمية. وتلعب الاتحادات الرياضية دوراً أساسياً في تطوير الأجيال الناشئة وتشجيعهم على ملء وقت فراغهم بأشياء مفيدة مثل الرياضة، كما أن جهود اللاعبين وتميزهم اليوم يتيح لهم تحقيق الإنجازات وبناء شخصية متزنة وقوية".

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن المنافسات تعكس جودة العمل الفني الذي تنفذه الأندية والأكاديميات، مشيراً إلى أن المؤشرات التي يحرص الاتحاد على متابعتها تتجاوز النتائج المباشرة للنزالات. وقال إن ما نرصده في مثل هذه البطولات لا يرتبط بالفوز والخسارة بقدر ما يرتبط بطريقة تفكير اللاعب داخل قفص النزال، وكيفية اتخاذه للقرار، وقدرته على إدارة مجهوده تحت الضغط. هذه تفاصيل فنية مهمة تعكس أن برامج الإعداد تُعنى ببناء عقلية اللاعب إلى جانب جاهزيته البدنية، وهو ما لا يمكن قياسه إلا في بيئة تنافسية حقيقية كالتي توفرها مثل هذه البطولات.

وقالت أمل السويدي، والدة محمد السويدي لاعب نادي شباب الأهلي الفائز بالميدالية البرونزية فئة الأشبال D وزن 37 كجم: "يمارس محمد رياضة الفنون القتالية المختلطة منذ خمس سنوات، ويواظب على التدريب دوماً وشارك في جميع نسخ هذه البطولة منذ انطلاقها. وأنا أؤمن بقدرة هذه الرياضة على تكوين شخصية اللاعب وتعزيز ثقته بنفسه وروحه الرياضية. ونشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على تنظيم كل هذه البطولات ودعم الرياضيين، وأنصح جميع الأهالي بتشجيع أبنائهم على ممارسة هذه الرياضات".

ومن المقرر أن تتواصل منافسات البطولة غداً باستكمال النزالات لفئتي الشباب A (16–17 عاماً) والكبار (18 عاماً فما فوق)، في ختام منافسات النسخة السابعة.