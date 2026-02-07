الهولندية لورينا ويبس تواصل هيمنتها على النسخة الـ4 من طواف الإمارات للسيدات

أبوظبي في 7 فبراير/وام/ واصلت الهولندية لورينا ويبس هيمنتها على النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات 2026 برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، بعد فوزها اليوم في المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة التي حملت اسم (تيم لاب فينومينا)، وذلك من خلال أداء قوي في المرحلة التي انطلقت من تيم لاب فينومينا بجزيرة السعديات، مروراً بأبرز معالم العاصمة أبوظبي، ووصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي، محققة فوزها الثالث على التوالي في مراحل السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات.

قطعت نجمة فريق إس دي ووركس الهولندي مسافة المرحلة الثالثة البالغة 121 كيلومتراً في زمن قدره ساعتان و48 دقيقة و37 ثانية، بمتوسط سرعة بلغ 43.056 كيلومتر في الساعة، متقدمة على الإيرلندية لارا جيليسبي نجمة فريق الإمارات إيه دي كيو التي حلّت ثانية، فيما جاءت الدنماركية أمالي ديدريكسن من فريق كوفيديس في المركز الثالث.

وتصدّرت ويبيس الترتيب العام، متقدمة على جيليسبي بفارق 18 ثانية، فيما جاءت البريطانية زوي باكستيد من فريق كانيون – إس آر إيه إم زونداكريبتو في المركز الثالث بفارق 23 ثانية.

وبعد ختام المرحلة الثالثة، حافظت لورينا ويبس على القميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي لمتصدرة الترتيب العام، والقميص الأخضر برعاية مبادلة والمخصص لمتصدرة الترتيب بالنقاط.

وحافظت البريطانية زوي باكستيد نجمة فريق كانيون سرام زونداكريبتو على القميص الأبيض لأفضل متسابقة شابة برعاية برجيل القابضة، فيما فازت فرانزيسكا كوخ من فريق إف دي جي يونايتد سويز المخصص لمتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة برعاية الدار.

شهد انطلاقة المرحلة الثالثة سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد بالمجلس وسعادة سعيد علي الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي.

توَّج الفائزات بالقمصان كلٌّ من سعادة مريم محمد المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية، وسعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، وسعادة الدكتورة آمنة عبدالعزيز المهري، المدير التنفيذي لقطاع تمكين منظومة التعلّم، وسعادة الدكتورة فاطمة أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة تخطيط القوى العاملة، والدكتورة تهاني القادري، مدير مجموعة التوطين والشؤون الأكاديمية في برجيل القابضة، ونورا راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لأعمال الرحلات البحرية في مجموعة موانئ أبوظبي، والمهندس سعيد عبدالله المزروعي، مدير إدارة الحركة المرورية في مركز النقل المتكامل.

وقالت صاحبة القميصين الأحمر والأخضر لورينا ويبس والفائزة بثلاث مراحل على التوالي: "كانت مرحلة صعبة في ظل محاولات العديد من الفرق التفوق علينا، إلا أن فريقي قدّم أداءً مميزًا طوال اليوم في مواجهة الهجمات، وشهدت النهاية سباقًا سريعًا، وكان من الصعب حسم الفوز، لكنني سعيدة بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في بداية الموسم في طواف الإمارات، وسنكون على موعد مع منافسة قوية في المرحلة الجبلية غدًا".