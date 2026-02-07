انطلاق منافسات النسخة الـ7 من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"

دبي في 7 فبراير/وام/ انطلقت اليوم في المدينة التدريبية بالروية بدبي منافسات النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة فرق من مختلف دول العالم، تتنافس يومياً ضمن 5 تحديات تكتيكية تخصصية للوحدات الشرطية الخاصة.

وشهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلاق فعاليات التحدي، الذي يُعد الأكبر من نوعه عالمياً في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، بحضور عدد من كبار الضباط وقادة الفرق المشاركة من 6 قارات.

وتفقد معالي الفريق عبدالله المري يرافقه معالي عبدالله البسطي ميدان انطلاق المنافسات، واطلعا على الفعاليات المصاحبة، التي شملت معرض «أمنكم سعادتنا» المعني بعرض المبادرات المجتمعية لشرطة دبي، إلى جانب زيارة المركز الإعلامي المشرف على البث المباشر والتغطية اليومية للحدث، والخدمات الصحية المقدمة للمشاركين.

ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالفرق المشاركة في النسخة السابعة، متمنياً لها التوفيق في المنافسات، وتحقيق أفضل النتائج، وتبادل الخبرات واكتساب المزيد من المهارات التكتيكية، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته النسخة السادسة، والتي سجلت من خلالها القيادة العامة لشرطة دبي رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمشاركة 46 دولة، كأكبر عدد من الدول في بطولة خاصة للفرق التكتيكية على مستوى العالم.

وعلى صعيد منافسات اليوم الأول، حصد فريق كازاخستان (C) المركز الأول في «تحدي الهجوم»، أول مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، بعد أن جمع 109 نقاط، وجاء فريق كازاخستان (D) في المركز الثاني برصيد 108 نقاط، فيما حل فريق «مالاخيت» من روسيا الاتحادية ثالثاً بـ107 نقاط.

وتوّج سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، الفرق الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى، كازاخستان (C) وكازاخستان (D)، و«مالاخيت»، بحضور فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وعدد من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، إلى جانب كبار ضباط شرطة دبي.

وأشاد اللواء المزروعي بالمستوى الفني العالي للفرق المشاركة في اليوم الأول من المنافسات، مؤكداً أن «تحدي الهجوم» عكس درجة كبيرة من الاحترافية والجاهزية، من خلال دقة التصويب، والقدرة على تجاوز الحواجز، ونقل الدمى إلى خط النهاية، إضافة إلى الانسجام والتنسيق بين أعضاء الفرق.

وتخوض الفرق المشاركة 5 تحديات رئيسية، تشمل تحدي الهجوم في اليوم الأول، وتحدي إنقاذ رهينة في اليوم الثاني، وتحدي إنقاذ ضابط في اليوم الثالث، وتحدي البرج في اليوم الرابع، فيما يُختتم التحدي بتحدي الموانع في اليوم الخامس.

وأكد العميد عبيد مبارك الكتبي، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن الحدث يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الفرق المشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في عمل وحدات التدخل السريع، وقياس مستوى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع مختلف التحديات، مشيراً إلى أن التحدي أصبح من أبرز المنافسات العالمية المتخصصة، بمشاركة فرق من آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين.

على صعيد متصل، توج العميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور محمد الجناحي نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية ونائب رئيس لجنة التحدي، الفرق الفائزة في مسابقة «الدراجات الجبلية» التي أُقيمت أمس وفاز بالمركز الأول فريق «مالاخيت 4» من روسيا الاتحادية، وحل ثانياً فريق «كاز سوات د» من جمهورية كازاخستان، وجاء ثالثاً فريق وكالة الحماية الخاصة الحكومية في منغوليا.

تُعد المسابقة اختيارية للفرق الراغبة في المشاركة، ونُظمت قبل انطلاق التحدي الرسمي.

من جهتها، أكدت سعادة أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، جاهزية الفرق الشرطية التخصصية الصينية للمشاركة في تحدي «سوات 2026»، وثقتها بقدرتها على المنافسة، مشيرة إلى الإنجاز الذي حققته الفرق الصينية في النسخة الماضية بتتويجها بلقب البطولة.

جاء ذلك خلال زيارتها للمدينة التدريبية قبيل انطلاق التحدي حيث اطلعت على استعدادات الفرق الصينية الستة المشاركة في النسخة السابعة، موضحة أن هذه الفرق تم اختيارها عقب مرحلة تصفيات وطنية شارك فيها 48 فريقاً من نخبة الوحدات التكتيكية، وأسفرت عن تأهل 6 فرق، من بينها فريقان نسائيان، في خطوة تعكس تطور أداء الفرق الصينية ومشاركة المرأة في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، حرصت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026» على إشراك العنصر النسائي الإماراتي ضمن طواقم التحكيم، بعد النجاحات التي حققنها في النسخ السابقة.

وضم طاقم التحكيم، المكوَّن من 35 حكماً، حكمتين إماراتيتين هما الملازم ميثاء محمد سيف، الحكم الدولي في الرماية التكتيكية، والحاصلة على عدد من الدورات التخصصية داخل الدولة وخارجها، والرقيب أول فاطمة علي البندري، التي تشارك للعام الثاني على التوالي ضمن فريق التحكيم، بعد نجاحها في النسخة الماضية، وحصولها على دورات وورش عمل متخصصة في اللوائح، ونظام الجزاءات وإجراءات الأمن والسلامة.