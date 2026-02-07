تأهل 4 فرق إلى نصف نهائي بطولة " التبّة" بألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"

العين في 7 فبراير/ وام/ تختتم غداً منافسات رياضة " التبّة" التراثية، ضمن فعاليات ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"، بإقامة مباراتي نصف النهائي لتحديد طرفي المباراة النهائية، وصولا إلى مراسم التتويج، بميدان "التبّة" في منطقة أم غافة بالعين.

تجمع المباراة الأولى فريقي أم غافة والنهضة العماني عند الساعة 7.30 صباحا، والثانية بين فريقي شرطة أبوظبي والصاروج الساعة 8.30 صباحا.

ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي تقام الساعة 4 عصراً، بينما تقام مباراة بين الخاسرين على المركزين الثالث والرابع.

وشهدت مرحلة الدور ربع النهائي اليوم فوز فريق أم غافة على صاع 14-5، والصاروج على شرطة أبوظبي 10-5، والنهضة العماني على العاصوف 4-2، بينما أقيمت مباراة فاصلة ليتأهل فريق رابع للمتأهلين إلى نصف النهائي، أسفرت عن فوز فريق شرطة أبوظبي على فريق صاع 12- صفر.