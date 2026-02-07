رياضيّون: "الألعاب العربية للسيدات" تعزّز حضور السلة النسائية وتسهم في تطوير مواهبها

الشارقة في 7 فبراير/وام/ أكد مسؤولون ومدربون ولاعبات مشاركون في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة أن منافسات كرة السلة باتت محطة فنية رئيسية في مسار تطوير اللعبة على مستوى الأندية والمنتخبات النسائية العربية ، لما توفره من احتكاك تنافسي منتظم وبيئة تنظيمية احترافية تسهم في رفع المستوى الفني وتعزيز جاهزية اللاعبات للاستحقاقات الإقليمية والدولية.

وأوضح المسؤولون والمدربون واللاعبات في تصريحات لهم أن استمرار إدراج كرة السلة ضمن برنامج الدورة منذ انطلاقتها أسهم في خلق مساحة تنافسية مستقرة للأندية النسائية العربية وساعد على تقليص الفوارق الفنية بين الفرق في ظل تطور ملحوظ في الأداء الجماعي والفردي من نسخة إلى أخرى ما جعل من البطولة إحدى أبرز البطولات التي تنتظرها لاعبات السلة العرب لاختبار قدراتهن واكتساب الخبرة.

فمن جانبه أكد عبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة أن مسابقة كرة السلة تشكّل رافداً مهماً لمسار تطوير اللعبة عربياً وتسهم في إعداد اللاعبات ورفع جاهزية الأندية والمنتخبات الوطنية بفضل ما توفره من احتكاك فني وتنافس منتظم بين مدارس مختلفة في اللعبة.

وأوضح أن أهداف الدورة تتكامل مع توجهات الاتحاد العربي لكرة السلة في دعم الأندية النسائية وتوسيع قاعدة المنافسة ، مشيراً إلى أن ارتفاع المستوى الفني للمباريات يعكس نجاح هذه المنصة في تطوير أداء اللاعبات وتقليص الفوارق بين الفرق ما ينعكس إيجاباً على المنتخبات الوطنية في المشاركات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن وجود بطولة عربية منتظمة للأندية النسائية يتيح فرصة حقيقية لتقييم مستوى التطور الفني ويمنح اللاعبات مساحة للاحتكاك واكتساب الخبرة بما يسهم في تعزيز حضور كرة السلة النسائية العربية على الساحتين القارية والدولية.

من جانبه أكد نايف عصفورالمدير الفني لفريق الفحيص الأردني حامل لقب النسختين الأخيرتين أن منافسات كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات محطة فنية مهمة للأندية النسائية خاصة في الدول التي لا تمتلك دوريات منتظمة للسيدات.

وأوضح أن مشاركة فريق الفحيص الحالية الرابعة له في الدورة وسبق أن حقق المركز الثاني في نسخة 2018 قبل أن يتوّج بلقبي 2022 و2024 مؤكداً أن الفريق يتطلع للحفاظ على اللقب في النسخة الحالية في ظل منافسة قوية تعكس تطور كرة السلة النسائية عربياً.

وأكدت نجمة كرة السلة اللبنانية صانعة ألعاب فريق الشارقة الرياضي للمرأة ربيكا عقل ، أن منافسات كرة السلة في البطولة تشهد تطوراً واضحاً في المستوى الفني مع كل نسخة وتمنح اللاعبات فرصة الاحتكاك وتطوير الأداء الجماعي والفردي.

وأضافت أن تزايد الاهتمام بالرياضة النسائية عربياً يمنح اللاعبات دافعاً إضافياً لتقديم مستويات أفضل مشيرة إلى أن منافسات كرة السلة في الدورة تسهم في تطوير مهارات اللاعبة العربية وصقل مواهبها ضمن بيئة تنافسية احترافية.